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Змішайте сир, яйця і борошно — сніданок за 15 хвилин

10 січня 2025 06:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Оладки з сиру, які ніколи не опадають — ідеальний сніданок за простим рецептом
Сирники з вишнями. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Змішати сир, яйця і борошно — секрет цих оладок, які не опадають ніколи. Простий та перевірений рецепт для ідеального сніданку, який підкорить вас своєю ніжністю та легкістю в приготуванні.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 500 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • ваніль — за смаком;
  • борошно — 4 ст. л. + для присипки та панірування.

Для начинки:

  • цукор — 0,5 ч. л.;
  • крохмаль — 0,5 ч. л. (для одного сирника з ягодами);
  • вишні;
  • чорна смородина;
  • шоколад.

Спосіб приготування

Перетерти сир виделкою або подрібнити блендером. Додати сіль, цукор, ваніль, перемішати. Просіяти борошно, додати до сирної маси та замісити тісто. Залишити тісто відпочити на 10-15 хвилин.

сирники з ягодами на сніданок
Сир та вишні. Фото: gospodynka.com.ua

Поділити тісто на шматочки, сформувати кульки. Розкачати кульки руками в коржики. Покласти всередину цукор, крохмаль, викласти ягоди або шматочки шоколаду. Заліпити краї, сформувати кульки, злегка притиснути зверху.

смачний рецепт сирників
Сирники на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти олію на сковорідці. Обсмажити сирники з обох сторін до золотистої скоринки. Другу сторону смажити під кришкою. Викласти сирники на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію.

рецепт сирників з ягодами
Сирники з вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

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