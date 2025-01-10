Оладки з сиру, які ніколи не опадають — ідеальний сніданок за простим рецептом

Змішайте сир, яйця і борошно — сніданок за 15 хвилин
Змішати сир, яйця і борошно — секрет цих оладок, які не опадають ніколи. Простий та перевірений рецепт для ідеального сніданку, який підкорить вас своєю ніжністю та легкістю в приготуванні.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний — 500 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- ваніль — за смаком;
- борошно — 4 ст. л. + для присипки та панірування.
Для начинки:
- цукор — 0,5 ч. л.;
- крохмаль — 0,5 ч. л. (для одного сирника з ягодами);
- вишні;
- чорна смородина;
- шоколад.
Спосіб приготування
Перетерти сир виделкою або подрібнити блендером. Додати сіль, цукор, ваніль, перемішати. Просіяти борошно, додати до сирної маси та замісити тісто. Залишити тісто відпочити на 10-15 хвилин.
Поділити тісто на шматочки, сформувати кульки. Розкачати кульки руками в коржики. Покласти всередину цукор, крохмаль, викласти ягоди або шматочки шоколаду. Заліпити краї, сформувати кульки, злегка притиснути зверху.
Розігріти олію на сковорідці. Обсмажити сирники з обох сторін до золотистої скоринки. Другу сторону смажити під кришкою. Викласти сирники на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію.
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