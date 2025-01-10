Оладки з сиру, які ніколи не опадають — ідеальний сніданок за простим рецептом

Сирники з вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Змішати сир, яйця і борошно — секрет цих оладок, які не опадають ніколи. Простий та перевірений рецепт для ідеального сніданку, який підкорить вас своєю ніжністю та легкістю в приготуванні.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 500 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

ваніль — за смаком;

борошно — 4 ст. л. + для присипки та панірування.

Для начинки:

цукор — 0,5 ч. л.;

крохмаль — 0,5 ч. л. (для одного сирника з ягодами);

вишні;

чорна смородина;

шоколад.

Спосіб приготування

Перетерти сир виделкою або подрібнити блендером. Додати сіль, цукор, ваніль, перемішати. Просіяти борошно, додати до сирної маси та замісити тісто. Залишити тісто відпочити на 10-15 хвилин.

Сир та вишні. Фото: gospodynka.com.ua

Поділити тісто на шматочки, сформувати кульки. Розкачати кульки руками в коржики. Покласти всередину цукор, крохмаль, викласти ягоди або шматочки шоколаду. Заліпити краї, сформувати кульки, злегка притиснути зверху.

Сирники на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти олію на сковорідці. Обсмажити сирники з обох сторін до золотистої скоринки. Другу сторону смажити під кришкою. Викласти сирники на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію.

Сирники з вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

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