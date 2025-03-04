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Смешайте овсянку с творогом — завтрак без яиц вместо каши

4 марта 2025 06:01
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Смешайте овсянку с творогом — вкусный завтрак без яиц вместо каши
Овсянка и творог. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Устали от обычной овсянки? Попробуйте приготовить этот оригинальный завтрак — овсяные творожные шарики! Минимум ингредиентов, максимум пользы и отличный вкус.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • овсяные хлопья — 250 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • приправы (сухой базилик, томаты, чеснок или другие травы на ваш вкус);
  • горячая вода — 250 мл;
  • мягкий сыр — 250 г;
  • любые семечки (по желанию).

Способ приготовления

Овсяные хлопья залить кипятком, добавить соль, специи и разрыхлитель, перемешать.

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Овсянка и специи. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить мягкий творог и тщательно вымешать массу до однородности.

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Приготовление завтрака. Фото: smachnenke.com.ua

Сформировать шарики и обвалять в измельченных семечках тыквы или других семечках по вкусу.

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Готовый завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить на противень и выпекать при 180°C примерно 40 минут до румяности. Питательный, ароматный и полезный перекус готов.

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