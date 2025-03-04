Смешайте овсянку с творогом — вкусный завтрак без яиц вместо каши

Смешайте овсянку с творогом — завтрак без яиц вместо каши
Устали от обычной овсянки? Попробуйте приготовить этот оригинальный завтрак — овсяные творожные шарики! Минимум ингредиентов, максимум пользы и отличный вкус.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- овсяные хлопья — 250 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- приправы (сухой базилик, томаты, чеснок или другие травы на ваш вкус);
- горячая вода — 250 мл;
- мягкий сыр — 250 г;
- любые семечки (по желанию).
Способ приготовления
Овсяные хлопья залить кипятком, добавить соль, специи и разрыхлитель, перемешать.
Добавить мягкий творог и тщательно вымешать массу до однородности.
Сформировать шарики и обвалять в измельченных семечках тыквы или других семечках по вкусу.
Выложить на противень и выпекать при 180°C примерно 40 минут до румяности. Питательный, ароматный и полезный перекус готов.
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