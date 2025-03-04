Змішайте вівсянку із сиром — смачний сніданок без яєць замість каші

Вівсянка та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Втомилися від звичайної вівсянки? Спробуйте приготувати цей оригінальний сніданок — вівсяні сирні кульки! Мінімум інгредієнтів, максимум користі та чудовий смак.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

вівсяні пластівці — 250 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — ½ ч. л.;

приправи (сухий базилік, томати, часник або інші трави на ваш смак);

гаряча вода — 250 мл;

м’який сир — 250 г;

будь-яке насіння (за бажанням).

Спосіб приготування

Вівсяні пластівці залити окропом, додати сіль, спеції та розпушувач, перемішати.

Вівсянка та спеції. Фото: smachnenke.com.ua

Додати м’який сир і ретельно вимішати масу до однорідності.

Приготування сніданку. Фото: smachnenke.com.ua

Сформувати кульки та обваляти у подрібненому насінні гарбуза або іншому насінні за смаком.

Готовий сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти на деко та випікати при 180°C приблизно 40 хвилин до рум’яності. Поживний, ароматний та корисний перекус готовий.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших рецептів сніданків

Гарячі бутерброди — смачний сніданок для всієї родини за 5 хвилин.

Ще радимо звернути увагу на унікальний сніданок на 8 осіб за 10 хвилин — гарячі бутерброди.

Пропонуємо також приготувати хачапурі до сніданку — знадобиться 1 склянка молока та борошна.