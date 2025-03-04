Змішайте вівсянку із сиром — смачний сніданок без яєць замість каші

Змішайте вівсянку із сиром — сніданок без яєць замість каші
Втомилися від звичайної вівсянки? Спробуйте приготувати цей оригінальний сніданок — вівсяні сирні кульки! Мінімум інгредієнтів, максимум користі та чудовий смак.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- вівсяні пластівці — 250 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- сіль — ½ ч. л.;
- приправи (сухий базилік, томати, часник або інші трави на ваш смак);
- гаряча вода — 250 мл;
- м’який сир — 250 г;
- будь-яке насіння (за бажанням).
Спосіб приготування
Вівсяні пластівці залити окропом, додати сіль, спеції та розпушувач, перемішати.
Додати м’який сир і ретельно вимішати масу до однорідності.
Сформувати кульки та обваляти у подрібненому насінні гарбуза або іншому насінні за смаком.
Викласти на деко та випікати при 180°C приблизно 40 хвилин до рум’яності. Поживний, ароматний та корисний перекус готовий.
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