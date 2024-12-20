Понадобится 250 г капусты и 2 яйца — вкусный и легкий завтрак, лучше пиццы и омлета.

Завтрак с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Ищете новые идеи для завтрака? Попробуйте приготовить блюдо из 250 г капусты и двух яиц. Оно получится не только вкусным, но и полезным, а вкус удивит больше, чем привычная пицца или омлет.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

капуста — 250 г;

яйца — 3 шт.;

сливки 10% — 2 ст.;

творог — 100 г;

соль — щепотка;

сосиски — 2 шт.;

сливочное масло — 30 г;

зелень.

Способ приготовления

Мелко нашинковать капусту. Переложить в глубокую емкость и залить кипятком. В миску разбить 3 куриных яйца, добавить соль и две столовые ложки сливок.

Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Натереть 100 г сыра на мелкой терке. Нарезать сосиски кружочками. Измельчить зелень ножом.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Готовить под закрытой крышкой некоторое время. Добавить нарезанные сосиски и посыпать остатками сыра, украсить зеленью.

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