Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Понадобится 250 г капусты и яйца — вкуснее, чем пицца и омлет arrow

Понадобится 250 г капусты и яйца — вкуснее, чем пицца и омлет

20 декабря 2024 06:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Понадобится 250 г капусты и 2 яйца — вкусный и легкий завтрак, лучше пиццы и омлета.
Завтрак с капустой. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете новые идеи для завтрака? Попробуйте приготовить блюдо из 250 г капусты и двух яиц. Оно получится не только вкусным, но и полезным, а вкус удивит больше, чем привычная пицца или омлет.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста — 250 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сливки 10% — 2 ст.;
  • творог — 100 г;
  • соль — щепотка;
  • сосиски — 2 шт.;
  • сливочное масло — 30 г;
  • зелень.

Способ приготовления

Мелко нашинковать капусту. Переложить в глубокую емкость и залить кипятком. В миску разбить 3 куриных яйца, добавить соль и две столовые ложки сливок.

null
Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Натереть 100 г сыра на мелкой терке. Нарезать сосиски кружочками. Измельчить зелень ножом.

null
Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Готовить под закрытой крышкой некоторое время. Добавить нарезанные сосиски и посыпать остатками сыра, украсить зеленью.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков.

Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак.

Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.

Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.

Также мы писали о рецепте ленивых вареников на завтрак — 60 штук за 2 минуты.

Предлагаем также приготовить хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки.

Еще интересный рецепт вкусных блинов без молока и яиц за 5 минут.

рецепты капуста пицца на сковороде идея для завтрака омлет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:30 Цены на кукурузу снова растут — какая стоимость зерна в декабре

06:30 Изменение данных в "Резерв+" — как это сделать в декабре

Эксклюзив

06:29 Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

06:24 Аренда с правом выкупа — как получить жилье в собственность

06:10 Право на две пенсии — кто получит в 2025 году

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:01 Депозиты в Ощадбанке — какие могут быть проблемы при снятии

Срочная новость

05:58 РФ массированно обстреливает Херсон из артиллерии — что известно

05:50 Какие выплаты сохраняются за военными в плену

05:45 Пенсии в 2025 году — какой максимальный размер выплат

05:25 Ночная атака РФ на Киев — зафиксировано падение обломков БпЛА

06:30 Цены на кукурузу снова растут — какая стоимость зерна в декабре

06:30 Изменение данных в "Резерв+" — как это сделать в декабре

Эксклюзив

06:29 Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

06:24 Аренда с правом выкупа — как получить жилье в собственность

06:10 Право на две пенсии — кто получит в 2025 году

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:01 Депозиты в Ощадбанке — какие могут быть проблемы при снятии

Срочная новость

05:58 РФ массированно обстреливает Херсон из артиллерии — что известно

05:50 Какие выплаты сохраняются за военными в плену

05:45 Пенсии в 2025 году — какой максимальный размер выплат

05:25 Ночная атака РФ на Киев — зафиксировано падение обломков БпЛА

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине