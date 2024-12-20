Понадобится 250 г капусты и 2 яйца — вкусный и легкий завтрак, лучше пиццы и омлета.

Понадобится 250 г капусты и яйца — вкуснее, чем пицца и омлет
Ищете новые идеи для завтрака? Попробуйте приготовить блюдо из 250 г капусты и двух яиц. Оно получится не только вкусным, но и полезным, а вкус удивит больше, чем привычная пицца или омлет.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- капуста — 250 г;
- яйца — 3 шт.;
- сливки 10% — 2 ст.;
- творог — 100 г;
- соль — щепотка;
- сосиски — 2 шт.;
- сливочное масло — 30 г;
- зелень.
Способ приготовления
Мелко нашинковать капусту. Переложить в глубокую емкость и залить кипятком. В миску разбить 3 куриных яйца, добавить соль и две столовые ложки сливок.
Натереть 100 г сыра на мелкой терке. Нарезать сосиски кружочками. Измельчить зелень ножом.
Готовить под закрытой крышкой некоторое время. Добавить нарезанные сосиски и посыпать остатками сыра, украсить зеленью.
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