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Знадобиться 250 г капусти та яйця — смачніше, ніж піца та омлет

20 грудня 2024 06:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Знадобиться 250 г капусти та 2 яйця — смачний і легкий сніданок, кращий за піцу та омлет
Сніданок з капусти. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте нові ідеї для сніданку? Спробуйте приготувати страву з 250 г капусти та двох яєць. Вона вийде не лише смачною, але й корисною, а смак здивує більше, ніж звична піца чи омлет.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • капуста — 250 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • вершки 10% — 2 ст. л.;
  • сир — 100 г;
  • сіль — дрібка;
  • сосиски — 2 шт.;
  • вершкове масло — 30 г;
  • зелень.

Спосіб приготування 

Дрібно нашаткувати капусту. Перекласти в глибоку ємність і залити окропом. У миску розбити 3 курячі яйця, додати сіль і дві столові ложки вершків. Перемішати до однорідності за допомогою віночка.

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Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Натерти 100 г сиру на дрібній тертці. Нарізати сосиски кружальцями. Подрібнити зелень ножем. На сковороді розтопити вершкове масло, перекласти капусту й обсмажити, постійно помішуючи. Залити сумішшю яйця з вершками та посипати зверху сиром.

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Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Готувати під закритою кришкою деякий час. Додати нарізані сосиски та посипати залишками сиру, прикрасити зеленню.

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