Знадобиться 250 г капусти та 2 яйця — смачний і легкий сніданок, кращий за піцу та омлет

Сніданок з капусти. Фото: smachnenke.com.ua

Шукаєте нові ідеї для сніданку? Спробуйте приготувати страву з 250 г капусти та двох яєць. Вона вийде не лише смачною, але й корисною, а смак здивує більше, ніж звична піца чи омлет.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

капуста — 250 г;

яйця — 3 шт.;

вершки 10% — 2 ст. л.;

сир — 100 г;

сіль — дрібка;

сосиски — 2 шт.;

вершкове масло — 30 г;

зелень.

Спосіб приготування

Дрібно нашаткувати капусту. Перекласти в глибоку ємність і залити окропом. У миску розбити 3 курячі яйця, додати сіль і дві столові ложки вершків. Перемішати до однорідності за допомогою віночка.

Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Натерти 100 г сиру на дрібній тертці. Нарізати сосиски кружальцями. Подрібнити зелень ножем. На сковороді розтопити вершкове масло, перекласти капусту й обсмажити, постійно помішуючи. Залити сумішшю яйця з вершками та посипати зверху сиром.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Готувати під закритою кришкою деякий час. Додати нарізані сосиски та посипати залишками сиру, прикрасити зеленню.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших рецептів сніданків

Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок.

Гарячі бутерброди — смачний сніданок для всієї родини за 5 хвилин.

Ще радимо звернути увагу на унікальний сніданок на 8 осіб за 10 хвилин — гарячі бутерброди.

Також ми писали про рецепт лінивих вареників на сніданок — 60 штук за 2 хвилини.

Пропонуємо також приготувати хачапурі до сніданку — знадобиться 1 склянка молока та борошна.

Ще цікавий рецепт смачних млинців без молока та яєць за 5 хвилин.