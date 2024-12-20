Знадобиться 250 г капусти та 2 яйця — смачний і легкий сніданок, кращий за піцу та омлет

Знадобиться 250 г капусти та яйця — смачніше, ніж піца та омлет
Шукаєте нові ідеї для сніданку? Спробуйте приготувати страву з 250 г капусти та двох яєць. Вона вийде не лише смачною, але й корисною, а смак здивує більше, ніж звична піца чи омлет.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- капуста — 250 г;
- яйця — 3 шт.;
- вершки 10% — 2 ст. л.;
- сир — 100 г;
- сіль — дрібка;
- сосиски — 2 шт.;
- вершкове масло — 30 г;
- зелень.
Спосіб приготування
Дрібно нашаткувати капусту. Перекласти в глибоку ємність і залити окропом. У миску розбити 3 курячі яйця, додати сіль і дві столові ложки вершків. Перемішати до однорідності за допомогою віночка.
Натерти 100 г сиру на дрібній тертці. Нарізати сосиски кружальцями. Подрібнити зелень ножем. На сковороді розтопити вершкове масло, перекласти капусту й обсмажити, постійно помішуючи. Залити сумішшю яйця з вершками та посипати зверху сиром.
Готувати під закритою кришкою деякий час. Додати нарізані сосиски та посипати залишками сиру, прикрасити зеленню.
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