Идеальные блины на завтрак – простой рецепт с тыквой и молоком

Тыквенные блины. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Тыквенные блины — это отличный способ начать утро! Используя только два основных ингредиента — тыква и молоко, — можно приготовить невероятно вкусные и питательные блины. Они не только вкусные, но и богаты витаминами, что делает их идеальным выбором для завтрака. Приготовьте их и наслаждайтесь вкусным началом дня.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

яйца 2 шт.;

сахар 1 ст. л.;

соль щепотка;

тыква 300 г;

ваниль 10 г;

корица 1 ч. л.;

мускатный орех 0,5 ч. л.;

мука 4 ст. л.;

разрыхлитель теста 1 ч. л.;

молоко 350 мл (теплое);

растительное масло 3 ст. л.

Способ приготовления

Тыкву нарезать кубиками и залить водой. Отправить вариться до готовности. Затем перебить блендером до состояния пюре.

Тыква в воде. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

В одной миске смешать яйца, сахар, соль, тыквенное пюре, корицу, мускатный орех и ваниль с помощью венчика.

Приготовление теста. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Добавить муку и разрыхлитель теста, снова перемешать. Понемногу вливая теплое молоко, замесить нежное жидкое тесто, в конце добавить растительное масло.

Приготовление блинов. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Для первой жарки смазать сковороду каплей масла и жарить блины до золотистой корочки.

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