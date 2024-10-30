Идеальные блины на завтрак – простой рецепт с тыквой и молоком

Понадобится только тыква и молоко — идеальные блины на завтрак
Тыквенные блины — это отличный способ начать утро! Используя только два основных ингредиента — тыква и молоко, — можно приготовить невероятно вкусные и питательные блины. Они не только вкусные, но и богаты витаминами, что делает их идеальным выбором для завтрака. Приготовьте их и наслаждайтесь вкусным началом дня.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.
Вам понадобится:
- яйца 2 шт.;
- сахар 1 ст. л.;
- соль щепотка;
- тыква 300 г;
- ваниль 10 г;
- корица 1 ч. л.;
- мускатный орех 0,5 ч. л.;
- мука 4 ст. л.;
- разрыхлитель теста 1 ч. л.;
- молоко 350 мл (теплое);
- растительное масло 3 ст. л.
Способ приготовления
Тыкву нарезать кубиками и залить водой. Отправить вариться до готовности. Затем перебить блендером до состояния пюре.
В одной миске смешать яйца, сахар, соль, тыквенное пюре, корицу, мускатный орех и ваниль с помощью венчика.
Добавить муку и разрыхлитель теста, снова перемешать. Понемногу вливая теплое молоко, замесить нежное жидкое тесто, в конце добавить растительное масло.
Для первой жарки смазать сковороду каплей масла и жарить блины до золотистой корочки.
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