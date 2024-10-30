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Понадобится только тыква и молоко — идеальные блины на завтрак

30 октября 2024 06:12
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Идеальные блины на завтрак – простой рецепт с тыквой и молоком
Тыквенные блины. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Тыквенные блины — это отличный способ начать утро! Используя только два основных ингредиента — тыква и молоко, — можно приготовить невероятно вкусные и питательные блины. Они не только вкусные, но и богаты витаминами, что делает их идеальным выбором для завтрака. Приготовьте их и наслаждайтесь вкусным началом дня.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

  • яйца 2 шт.;
  • сахар 1 ст. л.;
  • соль щепотка;
  • тыква 300 г;
  • ваниль 10 г;
  • корица 1 ч. л.;
  • мускатный орех 0,5 ч. л.;
  • мука 4 ст. л.;
  • разрыхлитель теста 1 ч. л.;
  • молоко 350 мл (теплое);
  • растительное масло 3 ст. л.

Способ приготовления

Тыкву нарезать кубиками и залить водой. Отправить вариться до готовности. Затем перебить блендером до состояния пюре.

рецепт блинов из тыквы
Тыква в воде. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

В одной миске смешать яйца, сахар, соль, тыквенное пюре, корицу, мускатный орех и ваниль с помощью венчика.

простой рецепт блинов из тыквы
Приготовление теста. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Добавить муку и разрыхлитель теста, снова перемешать. Понемногу вливая теплое молоко, замесить нежное жидкое тесто, в конце добавить растительное масло.

рецепт блинов из тыквы на завтрак
Приготовление блинов. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Для первой жарки смазать сковороду каплей масла и жарить блины до золотистой корочки.

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