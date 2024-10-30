Ідеальні млинці на сніданок — простий рецепт з гарбузом і молоком

Гарбузові млинці. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Гарбузові млинці — це чудовий спосіб почати ранок! Знаючи лише два основні інгредієнти: гарбуз і молоко, можна приготувати неймовірно смачні та поживні млинці. Вони не тільки смачні, а й багаті вітамінами, що робить їх ідеальним вибором для сніданку. Приготуйте їх і насолоджуйтеся смачним початком дня.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.

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Вам знадобиться:

яйця 2 шт.;

цукор 1 ст. л.;

сіль дрібка;

гарбуз 300 г;

ваніль 10 г;

кориця 1 ч. л.;

мускатний горіх 0,5 ч. л.;

борошно 4 ст. л.;

розпушувач тіста 1 ч. л.;

молоко 350 мл (тепле);

рослинна олія 3 ст. л.

Спосіб приготування

Гарбуз нарізати кубиками і залити водою. Відправити варитися до готовності. Потім перебити блендером до стану пюре.

Гарбуз у воді. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

В одній мисці змішати яйця, цукор, сіль, гарбузове пюре, корицю, мускатний горіх і ваніль за допомогою вінчика.

Приготування тіста. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Додати борошно та розпушувач тіста, знову перемішати. Потроху вливаючи тепле молоко, замісити рідке ніжне тісто, в кінці додати рослинну олію.

Приготування млинців. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Для першого смаження змастити сковорідку краплею олії та смажити млинці до золотистої скоринки.

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