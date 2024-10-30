Ідеальні млинці на сніданок — простий рецепт з гарбузом і молоком

Знадобиться лише гарбуз та молоко — ідеальні млинці на сніданок
Гарбузові млинці — це чудовий спосіб почати ранок! Знаючи лише два основні інгредієнти: гарбуз і молоко, можна приготувати неймовірно смачні та поживні млинці. Вони не тільки смачні, а й багаті вітамінами, що робить їх ідеальним вибором для сніданку. Приготуйте їх і насолоджуйтеся смачним початком дня.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.
Вам знадобиться:
- яйця 2 шт.;
- цукор 1 ст. л.;
- сіль дрібка;
- гарбуз 300 г;
- ваніль 10 г;
- кориця 1 ч. л.;
- мускатний горіх 0,5 ч. л.;
- борошно 4 ст. л.;
- розпушувач тіста 1 ч. л.;
- молоко 350 мл (тепле);
- рослинна олія 3 ст. л.
Спосіб приготування
Гарбуз нарізати кубиками і залити водою. Відправити варитися до готовності. Потім перебити блендером до стану пюре.
В одній мисці змішати яйця, цукор, сіль, гарбузове пюре, корицю, мускатний горіх і ваніль за допомогою вінчика.
Додати борошно та розпушувач тіста, знову перемішати. Потроху вливаючи тепле молоко, замісити рідке ніжне тісто, в кінці додати рослинну олію.
Для першого смаження змастити сковорідку краплею олії та смажити млинці до золотистої скоринки.
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