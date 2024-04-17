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Знаменитый полтавский капустняк по старинному рецепту наших бабушек

17 апреля 2024 15:35
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Старинный рецепт капустняка, который просто и быстро готовится — рецепт с фото и видео
Полтавский капустняк. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Знаменитый украинский капустняк по рецепту наших бабушек. Это настоящий капустняк с кислой капустой и пшеном. Стоит попробовать только раз и захочется варить постоянно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня неУмелой хозяйки

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На кастрюлю 4 л вам понадобится: 

  • мясо на кости 800 г (рёбра или любое другое не постное мясо);
  • картофель 600 г;
  • сало свежее или солёное +/-150 г;
  • квашеная капуста 600 г;
  • пшено 100 г;
  • лук 1-2 шт;
  • морковь 1 шт;
  • томатная паста 2 ст.л. или томатная заправка;
  • лавровый лист 2 шт;
  • соль по вкусу;
  • черный перец по вкусу;
  • укроп и петрушка свежие или сушеные;
  • растительное масло для обжаривания. 

Способ приготовления 

Для начала необходимо нарезать мясо на небольшие кусочки. 

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Сырое мясо. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

Мясо нужно обжарить. Для этого можно использовать кастрюлю с толстым дном. Когда мясо поджарится, заливаем его водой. 

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Жареное мясо. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

Затем в кастрюлю добавляем вариться картофель, его нужно крупно нарезать. 

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Сырой картофель. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

Квашеную капусту необходимо нарезать и обжарить, это лучше сделать на сале. Когда картофель сварится, его необходимо размять прямо в кастрюле. Затем добавляем капусту и промытое пшено. 

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Квашеная капуста. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

Лук и морковь обжарить. Добавить в кастрюлю зажарку. 

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Морковь и лук. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

В кастрюлю добавить лавровый лист и перец. 

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Приготовление капустняка. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

По желанию в конце можно добавить томатную пасту или томат и зелень. 

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Готовый капустняк. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

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лайфхаки
суп
квашенная капуста
капустняк

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