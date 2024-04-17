Старинный рецепт капустняка, который просто и быстро готовится — рецепт с фото и видео

Знаменитый полтавский капустняк по старинному рецепту наших бабушек
Знаменитый украинский капустняк по рецепту наших бабушек. Это настоящий капустняк с кислой капустой и пшеном. Стоит попробовать только раз и захочется варить постоянно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня неУмелой хозяйки.
На кастрюлю 4 л вам понадобится:
- мясо на кости 800 г (рёбра или любое другое не постное мясо);
- картофель 600 г;
- сало свежее или солёное +/-150 г;
- квашеная капуста 600 г;
- пшено 100 г;
- лук 1-2 шт;
- морковь 1 шт;
- томатная паста 2 ст.л. или томатная заправка;
- лавровый лист 2 шт;
- соль по вкусу;
- черный перец по вкусу;
- укроп и петрушка свежие или сушеные;
- растительное масло для обжаривания.
Способ приготовления
Для начала необходимо нарезать мясо на небольшие кусочки.
Мясо нужно обжарить. Для этого можно использовать кастрюлю с толстым дном. Когда мясо поджарится, заливаем его водой.
Затем в кастрюлю добавляем вариться картофель, его нужно крупно нарезать.
Квашеную капусту необходимо нарезать и обжарить, это лучше сделать на сале. Когда картофель сварится, его необходимо размять прямо в кастрюле. Затем добавляем капусту и промытое пшено.
Лук и морковь обжарить. Добавить в кастрюлю зажарку.
В кастрюлю добавить лавровый лист и перец.
По желанию в конце можно добавить томатную пасту или томат и зелень.
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