Старинный рецепт капустняка, который просто и быстро готовится — рецепт с фото и видео

Полтавский капустняк. Фото: Freepik

Знаменитый украинский капустняк по рецепту наших бабушек. Это настоящий капустняк с кислой капустой и пшеном. Стоит попробовать только раз и захочется варить постоянно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня неУмелой хозяйки.

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На кастрюлю 4 л вам понадобится:

мясо на кости 800 г (рёбра или любое другое не постное мясо);

картофель 600 г;

сало свежее или солёное +/-150 г;

квашеная капуста 600 г;

пшено 100 г;

лук 1-2 шт;

морковь 1 шт;

томатная паста 2 ст.л. или томатная заправка;

лавровый лист 2 шт;

соль по вкусу;

черный перец по вкусу;

укроп и петрушка свежие или сушеные;

растительное масло для обжаривания.

Способ приготовления

Для начала необходимо нарезать мясо на небольшие кусочки.

Сырое мясо. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

Мясо нужно обжарить. Для этого можно использовать кастрюлю с толстым дном. Когда мясо поджарится, заливаем его водой.

Жареное мясо. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

Затем в кастрюлю добавляем вариться картофель, его нужно крупно нарезать.

Сырой картофель. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

Квашеную капусту необходимо нарезать и обжарить, это лучше сделать на сале. Когда картофель сварится, его необходимо размять прямо в кастрюле. Затем добавляем капусту и промытое пшено.

Квашеная капуста. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

Лук и морковь обжарить. Добавить в кастрюлю зажарку.

Морковь и лук. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

В кастрюлю добавить лавровый лист и перец.

Приготовление капустняка. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

По желанию в конце можно добавить томатную пасту или томат и зелень.

Готовый капустняк. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

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