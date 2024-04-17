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Знаменитий полтавський капустняк за старовинним рецептом наших бабусь

17 квітня 2024 15:35
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Старовинний рецепт капустняку, який просто і швидко готується — рецепт з фото та відео
Полтавський капустняк. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Знаменитий український капустняк за рецептом наших бабусь. Це справжній капустняк із кислою капустою та пшоном. Варто спробувати лише раз і захочеться варити постійно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня невмілої господині.

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На каструлю 4 л вам знадобиться:

  • м'ясо на кістці 800 г (ребра або будь-яке інше не пісне м'ясо);
  • картопля 600 г;
  • сало свіже або солоне +/-150 г;
  • квашена капуста 600 г;
  • пшоно 100 г;
  • цибуля 1-2 шт;
  • морква 1 шт;
  • томатна паста 2 ст. або томатна заправка;
  • лавровий лист 2 шт;
  • сіль за смаком;
  • чорний перець до смаку;
  • кріп та петрушка свіжі або сушені;
  • олія для обсмажування.

Спосіб приготування

Спочатку нарізати м'ясо на невеликі шматочки.

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Сире м'ясо. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

М'ясо треба обсмажити. Для цього можна використати каструлю з товстим дном. Коли м'ясо засмажиться, заливаємо його водою.

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Смажене м'ясо. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

Потім до каструлі додаємо варитися картоплю, її потрібно крупно нарізати.

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Сира картопля. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

Квашену капусту необхідно нарізати та обсмажити, це краще зробити на салі. Коли картопля звариться, її необхідно розім'яти прямо в каструлі. Потім додаємо капусту та промите пшоно.

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Квашена капуста. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

Цибулю та моркву обсмажити. Додати в каструлю засмажку.

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Морква та цибуля. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

У каструлю додати лавровий лист та перець.

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Приготування капустняку. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

За бажанням наприкінці можна додати томатну пасту або томат та зелень.

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Готовий капустняк. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

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