Старовинний рецепт капустняку, який просто і швидко готується — рецепт з фото та відео

Знаменитий полтавський капустняк за старовинним рецептом наших бабусь
Знаменитий український капустняк за рецептом наших бабусь. Це справжній капустняк із кислою капустою та пшоном. Варто спробувати лише раз і захочеться варити постійно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня невмілої господині.
На каструлю 4 л вам знадобиться:
- м'ясо на кістці 800 г (ребра або будь-яке інше не пісне м'ясо);
- картопля 600 г;
- сало свіже або солоне +/-150 г;
- квашена капуста 600 г;
- пшоно 100 г;
- цибуля 1-2 шт;
- морква 1 шт;
- томатна паста 2 ст. або томатна заправка;
- лавровий лист 2 шт;
- сіль за смаком;
- чорний перець до смаку;
- кріп та петрушка свіжі або сушені;
- олія для обсмажування.
Спосіб приготування
Спочатку нарізати м'ясо на невеликі шматочки.
М'ясо треба обсмажити. Для цього можна використати каструлю з товстим дном. Коли м'ясо засмажиться, заливаємо його водою.
Потім до каструлі додаємо варитися картоплю, її потрібно крупно нарізати.
Квашену капусту необхідно нарізати та обсмажити, це краще зробити на салі. Коли картопля звариться, її необхідно розім'яти прямо в каструлі. Потім додаємо капусту та промите пшоно.
Цибулю та моркву обсмажити. Додати в каструлю засмажку.
У каструлю додати лавровий лист та перець.
За бажанням наприкінці можна додати томатну пасту або томат та зелень.
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