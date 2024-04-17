Старовинний рецепт капустняку, який просто і швидко готується — рецепт з фото та відео

Полтавський капустняк. Фото: Freepik

Знаменитий український капустняк за рецептом наших бабусь. Це справжній капустняк із кислою капустою та пшоном. Варто спробувати лише раз і захочеться варити постійно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня невмілої господині.

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На каструлю 4 л вам знадобиться:

м'ясо на кістці 800 г (ребра або будь-яке інше не пісне м'ясо);

картопля 600 г;

сало свіже або солоне +/-150 г;

квашена капуста 600 г;

пшоно 100 г;

цибуля 1-2 шт;

морква 1 шт;

томатна паста 2 ст. або томатна заправка;

лавровий лист 2 шт;

сіль за смаком;

чорний перець до смаку;

кріп та петрушка свіжі або сушені;

олія для обсмажування.

Спосіб приготування

Спочатку нарізати м'ясо на невеликі шматочки.

Сире м'ясо. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

М'ясо треба обсмажити. Для цього можна використати каструлю з товстим дном. Коли м'ясо засмажиться, заливаємо його водою.

Смажене м'ясо. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

Потім до каструлі додаємо варитися картоплю, її потрібно крупно нарізати.

Сира картопля. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

Квашену капусту необхідно нарізати та обсмажити, це краще зробити на салі. Коли картопля звариться, її необхідно розім'яти прямо в каструлі. Потім додаємо капусту та промите пшоно.

Квашена капуста. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

Цибулю та моркву обсмажити. Додати в каструлю засмажку.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

У каструлю додати лавровий лист та перець.

Приготування капустняку. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

За бажанням наприкінці можна додати томатну пасту або томат та зелень.

Готовий капустняк. Фото: YouTube @kukhnyaneUmeloykhozyayki

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