Знаменитый тертый пирог с ягодами от судьи Мастер Шеф — пошаговый рецепт

Знаменитый тертый пирог с ягодами от победительницы и судьи Мастер Шеф
Знаменитый тертый пирог с ягодами по рецепту Лизы Глинской, победительницы и судьи шоу "Мастер Шеф" — это настоящий кулинарный шедевр, который покорит вас с первого кусочка. Простой в приготовлении с нежной текстурой и ярким ягодным вкусом этот пирог станет любимой выпечкой для всей семьи.
Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 200 г муки (1,25 стакана);
- 100 г сливочного масла (холодного, 82%);
- 80 г желтка (4 шт.);
- 60 г сахара (2,5 ст. л. с горкой);
- 6 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой);
- щепотка соли.
Для ягодной начинки:
- 100 г клубники (2/3 стакана);
- 100 г малины (2/3 стакана);
- 50 г черной смородины (2 ст. л);
- 50 г черники (2 ст. л);
- 60 г сахара (2,5 ст. л. с горкой);
- 20 г кукурузного крахмала (2 ч. л. с горкой).
Для глазирования:
- 20 г желтка (1 шт.);
- 1 ст. л. молока.
Способ приготовления
Смешайте желтки с сахаром. Смешайте муку с разрыхлителем и солью. Натрите на муку растительное масло.
Добавьте яйцо с сахаром в крошку, замесите тесто. Разделите 1/3 часть теста, оберните пищевой пленкой, отправьте в морозилку. Оставшуюся часть также оберните пищевой пленкой и положите в холодильник на 30 минут.
Далее приготовьте ягодную начинку. Отправьте в сотейник ягоды. Смешайте сахар с крахмалом, добавьте к ягодам, перемешайте. Поставьте на огонь, при постоянном помешивании доведите до кипения, прокипайте 20-30 секунд. Переложите в миску, дайте остыть.
Возьмите тесто из холодильника, раскатайте между двумя листами пергамента в круг диаметром 23-24 см. Снимите пергамент, положите тесто в форму.
Срежьте остатки теста. Выложите начинку, разровняйте. Возьмите тесто из морозильной камеры и натрите его на терке поверх пирога. Отправьте пирог в разогретую до 175 ºС духовку на 30-35 минут.
Смажьте глазировкой пирог за 3-4 минуты до готовности.
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