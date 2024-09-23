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Знаменитый тертый пирог с ягодами от победительницы и судьи Мастер Шеф

23 сентября 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Знаменитый тертый пирог с ягодами от судьи Мастер Шеф — пошаговый рецепт
Пирог из ягод. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl
Оксана Харченко - Редактор

Знаменитый тертый пирог с ягодами по рецепту Лизы Глинской, победительницы и судьи шоу "Мастер Шеф" — это настоящий кулинарный шедевр, который покорит вас с первого кусочка. Простой в приготовлении с нежной текстурой и ярким ягодным вкусом этот пирог станет любимой выпечкой для всей семьи.

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • 200 г муки (1,25 стакана);
  • 100 г сливочного масла (холодного, 82%);
  • 80 г желтка (4 шт.);
  • 60 г сахара (2,5 ст. л. с горкой);
  • 6 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой);
  • щепотка соли.

Для ягодной начинки:

  • 100 г клубники (2/3 стакана);
  • 100 г малины (2/3 стакана);
  • 50 г черной смородины (2 ст. л);
  • 50 г черники (2 ст. л);
  • 60 г сахара (2,5 ст. л. с горкой);
  • 20 г кукурузного крахмала (2 ч. л. с горкой).

Для глазирования:

  • 20 г желтка (1 шт.);
  • 1 ст. л. молока.

Способ приготовления

Смешайте желтки с сахаром. Смешайте муку с разрыхлителем и солью. Натрите на муку растительное масло.

рецепт тертого пирога
Яйца и сахар. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавьте яйцо с сахаром в крошку, замесите тесто. Разделите 1/3 часть теста, оберните пищевой пленкой, отправьте в морозилку. Оставшуюся часть также оберните пищевой пленкой и положите в холодильник на 30 минут.

рецепт тертого пирога с ягодами
Тесто для пирога. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Далее приготовьте ягодную начинку. Отправьте в сотейник ягоды. Смешайте сахар с крахмалом, добавьте к ягодам, перемешайте. Поставьте на огонь, при постоянном помешивании доведите до кипения, прокипайте 20-30 секунд. Переложите в миску, дайте остыть.

простой рецепт тертого пирога с ягодами
Ягодная начинка. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Возьмите тесто из холодильника, раскатайте между двумя листами пергамента в круг диаметром 23-24 см. Снимите пергамент, положите тесто в форму.

быстрый рецепт тертого пирога с ягодами
Приготовление пирога. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Срежьте остатки теста. Выложите начинку, разровняйте. Возьмите тесто из морозильной камеры и натрите его на терке поверх пирога. Отправьте пирог в разогретую до 175 ºС духовку на 30-35 минут.

рецепт тертого пирога с ягодной начинкой
Пирог из ягод. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смажьте глазировкой пирог за 3-4 минуты до готовности.

Раньше мы писали о нереально вкусном пироге с клубникой за пять минут + время на выпечку.

Также мы рассказывали об известном вишневом плетеном пироге из сериала "Твин Пикс".

Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом французской запеканки с клубникой.

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