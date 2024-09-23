Знаменитый тертый пирог с ягодами от судьи Мастер Шеф — пошаговый рецепт

Пирог из ягод. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Знаменитый тертый пирог с ягодами по рецепту Лизы Глинской, победительницы и судьи шоу "Мастер Шеф" — это настоящий кулинарный шедевр, который покорит вас с первого кусочка. Простой в приготовлении с нежной текстурой и ярким ягодным вкусом этот пирог станет любимой выпечкой для всей семьи.

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

Читайте также:

Вам понадобится:

200 г муки (1,25 стакана);

100 г сливочного масла (холодного, 82%);

80 г желтка (4 шт.);

60 г сахара (2,5 ст. л. с горкой);

6 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой);

щепотка соли.

Для ягодной начинки:

100 г клубники (2/3 стакана);

100 г малины (2/3 стакана);

50 г черной смородины (2 ст. л);

50 г черники (2 ст. л);

60 г сахара (2,5 ст. л. с горкой);

20 г кукурузного крахмала (2 ч. л. с горкой).

Для глазирования:

20 г желтка (1 шт.);

1 ст. л. молока.

Способ приготовления

Смешайте желтки с сахаром. Смешайте муку с разрыхлителем и солью. Натрите на муку растительное масло.

Яйца и сахар. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавьте яйцо с сахаром в крошку, замесите тесто. Разделите 1/3 часть теста, оберните пищевой пленкой, отправьте в морозилку. Оставшуюся часть также оберните пищевой пленкой и положите в холодильник на 30 минут.

Тесто для пирога. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Далее приготовьте ягодную начинку. Отправьте в сотейник ягоды. Смешайте сахар с крахмалом, добавьте к ягодам, перемешайте. Поставьте на огонь, при постоянном помешивании доведите до кипения, прокипайте 20-30 секунд. Переложите в миску, дайте остыть.

Ягодная начинка. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Возьмите тесто из холодильника, раскатайте между двумя листами пергамента в круг диаметром 23-24 см. Снимите пергамент, положите тесто в форму.

Приготовление пирога. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Срежьте остатки теста. Выложите начинку, разровняйте. Возьмите тесто из морозильной камеры и натрите его на терке поверх пирога. Отправьте пирог в разогретую до 175 ºС духовку на 30-35 минут.

Пирог из ягод. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смажьте глазировкой пирог за 3-4 минуты до готовности.

Раньше мы писали о нереально вкусном пироге с клубникой за пять минут + время на выпечку.

Также мы рассказывали об известном вишневом плетеном пироге из сериала "Твин Пикс".

Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом французской запеканки с клубникой.