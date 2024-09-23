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Знаменитий тертий пиріг з ягодами від переможниці та судді Майстер Шеф

23 вересня 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Знаменитий тертий пиріг з ягодами від судді Майстер Шеф - покроковий рецепт
Пиріг з ягід. Фото: Скріншот YouTube @LizaGlinskaya_gl
Оксана Харченко - Редактор

Знаменитий тертий пиріг з ягодами за рецептом Лізи Глинської, переможниці та судді шоу "Майстер Шеф" - це справжній кулінарний шедевр, який підкорить вас з першого шматочка. Простий у приготуванні, з ніжною текстурою та яскравим ягідним смаком, цей пиріг стане улюбленою випічкою для всієї родини.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

  • 200 г борошна (1,25 склянки);
  • 100 г вершкового масла (холодного, 82%);
  • 80 г жовтка (4 шт.);
  • 60 г цукру (2,5 ст. л. з гіркою);
  • 6 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою);
  • щіпка солі.

Для ягідної начинки:

  • 100 г полуниці (2/3 склянки);
  • 100 г малини (2/3 склянки);
  • 50 г чорної смородини (2 ст. л);
  • 50 г чорниці (2 ст. л);
  • 60 г цукру (2,5 ст. л. з гіркою);
  • 20 г кукурудзяного крохмалю (2 ч. л. з гіркою).

Для глазурування:

  • 20 г жовтка (1 шт.);
  • 1 ст. л. молока.

Спосіб приготування

Змішайте жовтки із цукром. Змішайте борошно з розпушувачем і сіллю. Натріть на борошно олію.

рецепт тертого пирога
Яйця та цукор. Фото: Скріншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додайте яйце з цукром у крихту, замісіть тісто. Відокремте 1/3 частину тіста, оберніть харчовою плівкою, відправте в морозилку. Частину, що залишилася, також оберніть харчовою плівкою і покладіть в холодильник на 30 хвилин.

рецепт тертого пирога з ягодами
Тісто для пирога. Фото: Скріншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Далі приготуйте ягідну начинку. Відправте в сотейник ягоди. Змішайте цукор із крохмалем, додайте до ягод, перемішайте. Поставте на вогонь, при постійному помішуванні доведіть до кипіння, прокипіти 20-30 секунд. Перекладіть у миску, дайте охолонути.

простий рецепт тертого пирога з ягодами
Ягідна начинка. Фото: Скріншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Візьміть тісто з холодильника, розкотіть між двома листами пергаменту в коло діаметром 23-24 см. Зніміть пергамент, покладіть тісто у форму.

швидкий рецепт тертого пирога з ягодами
Приготування пирога. Фото: Скріншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Зріжте залишки тіста. Викладіть начинку, розрівняйте. Візьміть тісто з морозильної камери та натріть його на тертці поверх пирога. Надішліть пиріг у розігріту до 175 ºС духовку на 30-35 хвилин.

рецепт тертого пирога з ягідною начинкою
Пиріг з ягід. Фото: Скріншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Змастіть глазуруванням пиріг за 3-4 хвилини до готовності.

Раніше ми писали про нереально смачний пиріг з полуницею за п'ять хвилин + час на випічку.

Також ми розповідали про відомого вишневого плетеного пирога з серіалу "Твін Пікс".

Ще рекомендуємо ознайомитися з рецептом французької запіканки з полуницею.

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