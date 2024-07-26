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Сделайте это несколько раз и огурцы будут твердые при длительном хранении — рецепт заготовки на зиму

26 июля 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Хрустящие ароматные маринованные огурцы с луком на зиму – пошаговый рецепт
Консервированные огурцы. Фото: YouTube @Nadia_recipes
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Прекрасный рецепт маринованных огурцов с луком. Эти огурцы получаются невероятно хрустящими, аппетитно кислыми и сладкими, и исчезают со стола в считанные минуты. Особенностью этих маринованных огурцов является их хруст, который сохраняется после длительного хранения.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные рецепты от Надежды.

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Вам понадобится:

  • огурцы;
  • хрен;
  • укроп;
  • чеснок;
  • репчатый лук;
  • черный перец;
  • душистый перец;
  • горчица в зернах;
  • лавровый лист.

Для маринада:

  • вода 1л;
  • соль 1.5 ст.л;
  • сахар 3 ст.л;
  • уксус 9% 3 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно помыть огурцы и приготовить специи и чеснок. Огурцы предварительно следует замочить в холодной воде на несколько часов.

рецепт маринованных огурцов
Огурцы и специи. Фото: YouTube @Nadia_recipes

На дно банки выложить хрен, укроп, чеснок, по одной столовой ложке нарезанного репчатого лука, черный перец, душистый перец, горчица в зернах и лавровый лист. Точное количество ингредиентов выбирайте самостоятельно. На фото указаны ингредиенты для 1л банки. Затем в банку плотно уложить огурцы.

маринованные огурцы на зиму
Огурцы в банке. Фото: YouTube @Nadia_recipes

Затем довести воду до кипения и залить огурцы. Накрыть крышками. Оставляем на 10-15 минут. Потом делаем тоже самое второй раз. Именно это сделает огурцы твердыми и хрустящими.

маринад для маринованных огурцов
Маринад для маринованных огурцов. Фото: YouTube @Nadia_recipes

Воду, которую слили в третий раз, доводим до кипения. На литр маринада добавить 1.5 ст.л соли, 3 ст.л сахара и 3 ст.л уксуса 9%. Залить огурцы горячим маринадом, накрываем стерилизованными крышками и закрываем.

хрустящие маринованные огурцы на зиму рецепт
Маринованные огурцы. Фото: YouTube @Nadia_recipes

Раньше мы писали, почему для консервации категорически не подходит йодированная соль.

Еще мы рассказывали, как правильно стерилизовать банки и крышки для консервации — быстрые способы.

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