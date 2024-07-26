Хрустящие ароматные маринованные огурцы с луком на зиму – пошаговый рецепт

Консервированные огурцы. Фото: YouTube @Nadia_recipes

Прекрасный рецепт маринованных огурцов с луком. Эти огурцы получаются невероятно хрустящими, аппетитно кислыми и сладкими, и исчезают со стола в считанные минуты. Особенностью этих маринованных огурцов является их хруст, который сохраняется после длительного хранения.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные рецепты от Надежды.

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Вам понадобится:

огурцы;

хрен;

укроп;

чеснок;

репчатый лук;

черный перец;

душистый перец;

горчица в зернах;

лавровый лист.

Для маринада:

вода 1л;

соль 1.5 ст.л;

сахар 3 ст.л;

уксус 9% 3 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно помыть огурцы и приготовить специи и чеснок. Огурцы предварительно следует замочить в холодной воде на несколько часов.

Огурцы и специи. Фото: YouTube @Nadia_recipes

На дно банки выложить хрен, укроп, чеснок, по одной столовой ложке нарезанного репчатого лука, черный перец, душистый перец, горчица в зернах и лавровый лист. Точное количество ингредиентов выбирайте самостоятельно. На фото указаны ингредиенты для 1л банки. Затем в банку плотно уложить огурцы.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @Nadia_recipes

Затем довести воду до кипения и залить огурцы. Накрыть крышками. Оставляем на 10-15 минут. Потом делаем тоже самое второй раз. Именно это сделает огурцы твердыми и хрустящими.

Маринад для маринованных огурцов. Фото: YouTube @Nadia_recipes

Воду, которую слили в третий раз, доводим до кипения. На литр маринада добавить 1.5 ст.л соли, 3 ст.л сахара и 3 ст.л уксуса 9%. Залить огурцы горячим маринадом, накрываем стерилизованными крышками и закрываем.

Маринованные огурцы. Фото: YouTube @Nadia_recipes

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