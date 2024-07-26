Хрустящие ароматные маринованные огурцы с луком на зиму – пошаговый рецепт

Сделайте это несколько раз и огурцы будут твердые при длительном хранении — рецепт заготовки на зиму
Прекрасный рецепт маринованных огурцов с луком. Эти огурцы получаются невероятно хрустящими, аппетитно кислыми и сладкими, и исчезают со стола в считанные минуты. Особенностью этих маринованных огурцов является их хруст, который сохраняется после длительного хранения.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные рецепты от Надежды.
Вам понадобится:
- огурцы;
- хрен;
- укроп;
- чеснок;
- репчатый лук;
- черный перец;
- душистый перец;
- горчица в зернах;
- лавровый лист.
Для маринада:
- вода 1л;
- соль 1.5 ст.л;
- сахар 3 ст.л;
- уксус 9% 3 ст.л.
Способ приготовления
Сначала нужно помыть огурцы и приготовить специи и чеснок. Огурцы предварительно следует замочить в холодной воде на несколько часов.
На дно банки выложить хрен, укроп, чеснок, по одной столовой ложке нарезанного репчатого лука, черный перец, душистый перец, горчица в зернах и лавровый лист. Точное количество ингредиентов выбирайте самостоятельно. На фото указаны ингредиенты для 1л банки. Затем в банку плотно уложить огурцы.
Затем довести воду до кипения и залить огурцы. Накрыть крышками. Оставляем на 10-15 минут. Потом делаем тоже самое второй раз. Именно это сделает огурцы твердыми и хрустящими.
Воду, которую слили в третий раз, доводим до кипения. На литр маринада добавить 1.5 ст.л соли, 3 ст.л сахара и 3 ст.л уксуса 9%. Залить огурцы горячим маринадом, накрываем стерилизованными крышками и закрываем.
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