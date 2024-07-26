Хрусткі ароматні мариновані огірки з цибулею на зиму – покроковий рецепт

Зробіть це кілька разів і огірки будуть тверді при тривалому зберіганні — рецепт заготівлі на зиму
Чудовий рецепт маринованих огірків з цибулею. Ці огірки виходять неймовірно хрусткими, апетитно кислими та солодкими, і зникають зі столу за лічені хвилини. Особливості цих маринованих огірків, є їх хрускіт, який зберігається після тривалого зберігання.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії.
Вам знадобиться:
- огірки;
- хрін;
- кріп;
- часник;
- ріпчаста цибуля;
- чорний перець;
- духмяний перець;
- гірчиця в зернах;
- лавровий лист.
Для маринада:
- вода 1 л;
- сіль 1.5 ст.л;
- цукор 3 ст.л;
- оцет 9% 3 ст.л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити огірки та підготувати спеції та часник. Огірки попередньо потрібно замочити в холодній воді на кілька годин.
На дно банки викласти хрін, кріп, часник, по одній столовій ложці нарізаної ріпчастої цибулі, чорний перець, духмяний перець, гірчиця в зернах та лавровий лист. Точну кількість інгредієнтів обирайте самостійно. На фото вказані інгредієнти для 1 л банки. Потім в банку щільно вкласти огірки.
Потім довести воду до кипіння та залити огірки. Накрити кришками. Залишаємо на 10-15 хвилин. Потім робимо те саме другий раз. Саме це зробить огірки твердими та хрумкими.
Воду, яку злили в третій раз доводимо до кипіння. На один літр маринаду додати 1.5 ст.л солі, 3 ст.л цукру та 3 ст.л оцту 9%. Залити огірки гарячим маринадом, накриваємо стерилізованими кришками та закриваємо.
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