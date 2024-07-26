Хрусткі ароматні мариновані огірки з цибулею на зиму – покроковий рецепт

Консервовані огірки. Фото: YouTube @Nadia_recipes

Чудовий рецепт маринованих огірків з цибулею. Ці огірки виходять неймовірно хрусткими, апетитно кислими та солодкими, і зникають зі столу за лічені хвилини. Особливості цих маринованих огірків, є їх хрускіт, який зберігається після тривалого зберігання.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії.

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Вам знадобиться:

огірки;

хрін;

кріп;

часник;

ріпчаста цибуля;

чорний перець;

духмяний перець;

гірчиця в зернах;

лавровий лист.

Для маринада:

вода 1 л;

сіль 1.5 ст.л;

цукор 3 ст.л;

оцет 9% 3 ст.л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити огірки та підготувати спеції та часник. Огірки попередньо потрібно замочити в холодній воді на кілька годин.

Огірки та спеції. Фото: YouTube @Nadia_recipes

На дно банки викласти хрін, кріп, часник, по одній столовій ложці нарізаної ріпчастої цибулі, чорний перець, духмяний перець, гірчиця в зернах та лавровий лист. Точну кількість інгредієнтів обирайте самостійно. На фото вказані інгредієнти для 1 л банки. Потім в банку щільно вкласти огірки.

Огірки в банці. Фото: YouTube @Nadia_recipes

Потім довести воду до кипіння та залити огірки. Накрити кришками. Залишаємо на 10-15 хвилин. Потім робимо те саме другий раз. Саме це зробить огірки твердими та хрумкими.

Маринад для маринованих огірків. Фото: YouTube @Nadia_recipes

Воду, яку злили в третій раз доводимо до кипіння. На один літр маринаду додати 1.5 ст.л солі, 3 ст.л цукру та 3 ст.л оцту 9%. Залити огірки гарячим маринадом, накриваємо стерилізованими кришками та закриваємо.

Мариновані огірки. Фото: YouTube @Nadia_recipes

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