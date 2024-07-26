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Зробіть це кілька разів і огірки будуть тверді при тривалому зберіганні — рецепт заготівлі на зиму

26 липня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Хрусткі ароматні мариновані огірки з цибулею на зиму – покроковий рецепт
Консервовані огірки. Фото: YouTube @Nadia_recipes
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Чудовий рецепт маринованих огірків з цибулею. Ці огірки виходять неймовірно хрусткими, апетитно кислими та солодкими, і зникають зі столу за лічені хвилини. Особливості цих маринованих огірків, є їх хрускіт, який зберігається після тривалого зберігання. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії

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Вам знадобиться: 

  • огірки; 
  • хрін; 
  • кріп; 
  • часник; 
  • ріпчаста цибуля; 
  • чорний перець; 
  • духмяний перець; 
  • гірчиця в зернах; 
  • лавровий лист. 

Для маринада: 

  • вода 1 л;
  • сіль 1.5 ст.л;
  • цукор 3 ст.л;
  • оцет 9% 3 ст.л. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно помити огірки та підготувати спеції та часник. Огірки попередньо потрібно замочити в холодній воді на кілька годин. 

рецепт маринованих огірків
Огірки та спеції. Фото: YouTube @Nadia_recipes

На дно банки викласти хрін, кріп, часник, по одній столовій ложці нарізаної ріпчастої цибулі, чорний перець, духмяний перець, гірчиця в зернах та лавровий лист. Точну кількість інгредієнтів обирайте самостійно. На фото вказані інгредієнти для 1 л банки. Потім в банку щільно вкласти огірки. 

мариновані огірки на зиму
Огірки в банці. Фото: YouTube @Nadia_recipes

Потім довести воду до кипіння та залити огірки. Накрити кришками. Залишаємо на 10-15 хвилин. Потім робимо те саме другий раз. Саме це зробить огірки твердими та хрумкими. 

маринад для маринованих огірків
Маринад для маринованих огірків. Фото: YouTube @Nadia_recipes

Воду, яку злили в третій раз доводимо до кипіння. На один літр маринаду додати 1.5 ст.л солі, 3 ст.л цукру та 3 ст.л оцту 9%. Залити огірки гарячим маринадом, накриваємо стерилізованими кришками та закриваємо. 

хрумкі мариновані огірки на зиму рецепт
Мариновані огірки. Фото: YouTube @Nadia_recipes

Раніше ми писали, чому для консервації категорично не підходить йодована сіль.

Ще ми розповідали, як правильно стерилізувати банки та кришки для консервації — швидкі способи.

Рекомендуємо ознайомитися з інформацією, чи можна використовувати яблучний оцет при консервації продуктів — корисні поради.

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