Котлеты по-королевски — блюдо, которое исчезнет со стола первым

Обычные котлеты превращаются в "королевское" блюдо — рецепт
Хрустящая корочка, нежная начинка и невероятный аромат — эти котлеты действительно заслуживают звания "королевских"! Готовятся просто, но результат превзойдет все ожидания. Родные будут в восторге, поэтому готовьте сразу двойную порцию.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- мясо — 600 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- хлеб — 2 ломтика;
- соль — 1 ч. л.;
- черный перец — по вкусу.
Для кляра:
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 3 ст. л. (80 г);
- молоко — 100 мл;
- мука — 100-120 г;
- соль — 1/3 ч. л.
Для начинки:
- яйца — 2 шт.;
- твердый сыр — 80 г;
- соль — по вкусу;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- сливочное масло — 50 г.
Способ приготовления
Замочить хлеб в молоке или воде, дать ему набухнуть. Пропустить через мясорубку мясо, лук и чеснок. Добавить отжатый хлеб, соль и черный перец, перемешать фарш и хорошо отбить, чтобы он стал однородным.
Приготовление начинки. Отваренные яйца и сыр натереть на мелкой терке. Добавить измельченный чеснок, немного соли и мягкое сливочное масло. Перемешать до однородной массы. Из фарша сформировать лепешки, выложить в центр начинку (примерно 1 ч. л.), соединить края и придать форму зраз.
Приготовление кляра. Смешать яйца, молоко, соль и сметану, взбить венчиком. Постепенно добавить муку, перемешивая до консистенции густой сметаны.
Зразы сначала обвалять в муке, затем окунуть в кляр и выложить на разогретую сковороду. Обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.
Переложить зразы на противень и поставить в разогретую до 200°C духовку на 20 минут. Подавать горячими. Благодаря нежной начинке и кляру блюдо получается особенно сочным и ароматным!
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