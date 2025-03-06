Котлеты по-королевски — блюдо, которое исчезнет со стола первым

Домашние котлеты с домашними котлетами. Фото: smachnenke.com.ua

Хрустящая корочка, нежная начинка и невероятный аромат — эти котлеты действительно заслуживают звания "королевских"! Готовятся просто, но результат превзойдет все ожидания. Родные будут в восторге, поэтому готовьте сразу двойную порцию.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

мясо — 600 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 3-4 зубчика;

хлеб — 2 ломтика;

соль — 1 ч. л.;

черный перец — по вкусу.

Для кляра:

яйца — 2 шт.;

сметана — 3 ст. л. (80 г);

молоко — 100 мл;

мука — 100-120 г;

соль — 1/3 ч. л.

Для начинки:

яйца — 2 шт.;

твердый сыр — 80 г;

соль — по вкусу;

чеснок — 2-3 зубчика;

сливочное масло — 50 г.

Способ приготовления

Замочить хлеб в молоке или воде, дать ему набухнуть. Пропустить через мясорубку мясо, лук и чеснок. Добавить отжатый хлеб, соль и черный перец, перемешать фарш и хорошо отбить, чтобы он стал однородным.

Приготовление начинки. Отваренные яйца и сыр натереть на мелкой терке. Добавить измельченный чеснок, немного соли и мягкое сливочное масло. Перемешать до однородной массы. Из фарша сформировать лепешки, выложить в центр начинку (примерно 1 ч. л.), соединить края и придать форму зраз.

Приготовление кляра. Смешать яйца, молоко, соль и сметану, взбить венчиком. Постепенно добавить муку, перемешивая до консистенции густой сметаны.

Зразы сначала обвалять в муке, затем окунуть в кляр и выложить на разогретую сковороду. Обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.

Домашние котлеты с домашними котлетами. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить зразы на противень и поставить в разогретую до 200°C духовку на 20 минут. Подавать горячими. Благодаря нежной начинке и кляру блюдо получается особенно сочным и ароматным!

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