Котлети по-королівськи — страва, яка зникне зі столу першою

Звичайні котлети перетворюються на "королівську" страву — рецепт
Хрустка скоринка, ніжна начинка і неймовірний аромат — ці котлети справді заслуговують на звання "королівських"! Готуються просто, але результат перевершить усі очікування. Рідні будуть у захваті, тож готуйте одразу подвійну порцію.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- м’ясо — 600 г;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 3-4 зубчики;
- хліб — 2 скибочки;
- сіль — 1 ч. л.;
- чорний перець — за смаком.
Для кляру:
- яйця — 2 шт.;
- сметана — 3 ст. л. (80 г);
- молоко — 100 мл;
- борошно — 100–120 г;
- сіль — 1/3 ч. л.
Для начинки:
- яйця — 2 шт.;
- твердий сир — 80 г;
- сіль — за смаком;
- часник — 2-3 зубчики;
- вершкове масло — 50 г.
Спосіб приготування
Замочити хліб у молоці або воді, дати йому набухнути. Пропустити через м’ясорубку м’ясо, цибулю та часник. Додати віджатий хліб, сіль і чорний перець, перемішати фарш і добре відбити, щоб він став однорідним.
Приготування начинки. Відварені яйця та сир натерти на дрібній тертці. Додати подрібнений часник, трохи солі та м’яке вершкове масло. Перемішати до однорідної маси. З фаршу сформувати коржики, викласти в центр начинку (приблизно 1 ч. л.), з’єднати краї та надати форму зраз.
Приготування кляру. Змішати яйця, молоко, сіль і сметану, збити віничком. Поступово додати борошно, перемішуючи до консистенції густої сметани.
Зрази спочатку обваляти в борошні, потім занурити в кляр і викласти на розігріту сковороду. Обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.
Перекласти зрази на деко та поставити в розігріту до 200°C духовку на 20 хвилин. Подавати гарячими. Завдяки ніжній начинці та кляру страва виходить особливо соковитою та ароматною!
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