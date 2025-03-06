Котлети по-королівськи — страва, яка зникне зі столу першою

Домашні котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Хрустка скоринка, ніжна начинка і неймовірний аромат — ці котлети справді заслуговують на звання "королівських"! Готуються просто, але результат перевершить усі очікування. Рідні будуть у захваті, тож готуйте одразу подвійну порцію.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

м’ясо — 600 г;

цибуля — 1 шт.;

часник — 3-4 зубчики;

хліб — 2 скибочки;

сіль — 1 ч. л.;

чорний перець — за смаком.

Для кляру:

яйця — 2 шт.;

сметана — 3 ст. л. (80 г);

молоко — 100 мл;

борошно — 100–120 г;

сіль — 1/3 ч. л.

Для начинки:

яйця — 2 шт.;

твердий сир — 80 г;

сіль — за смаком;

часник — 2-3 зубчики;

вершкове масло — 50 г.

Спосіб приготування

Замочити хліб у молоці або воді, дати йому набухнути. Пропустити через м’ясорубку м’ясо, цибулю та часник. Додати віджатий хліб, сіль і чорний перець, перемішати фарш і добре відбити, щоб він став однорідним.

Приготування начинки. Відварені яйця та сир натерти на дрібній тертці. Додати подрібнений часник, трохи солі та м’яке вершкове масло. Перемішати до однорідної маси. З фаршу сформувати коржики, викласти в центр начинку (приблизно 1 ч. л.), з’єднати краї та надати форму зраз.

Приготування кляру. Змішати яйця, молоко, сіль і сметану, збити віничком. Поступово додати борошно, перемішуючи до консистенції густої сметани.

Зрази спочатку обваляти в борошні, потім занурити в кляр і викласти на розігріту сковороду. Обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.

Домашні котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти зрази на деко та поставити в розігріту до 200°C духовку на 20 хвилин. Подавати гарячими. Завдяки ніжній начинці та кляру страва виходить особливо соковитою та ароматною!

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