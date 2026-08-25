Ru
Головна Смак Смачна вечеря за 20 хвилин: паста з тунцем, томатами та сиром

Смачна вечеря за 20 хвилин: паста з тунцем, томатами та сиром

25 серпня 2026 21:04
Паста з тунцем, сиром і томатами. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак
Редактор

Паста з тунцем, запеченими томатами та вершковим сиром — чудова ідея для швидкої домашньої вечері. Поки макарони варяться, томати та сир запікаються в духовці й перетворюються на ніжний вершковий соус. Залишається лише додати тунець, базилік і все перемішати.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Вилки-ложки", передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • томати — за смаком;
  • вершковий сир — 150-200 г;
  • консервований тунець — 1 банка;
  • паста з твердих сортів пшениці — 300-400 г;
  • часник — 2 зубчики;
  • ріпчаста цибуля — 1 шт.;
  • свіжий або сушений базилік — за смаком;
  • оливкова олія — для запікання;
  • сіль — за смаком;
  • спеції — за смаком.

 

Паста з тунцем, сиром і томатами. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Розігрійте духовку до 200°C.
  2. Томати викладіть у форму для запікання.
  3. У центр форми покладіть брикет вершкового сиру. Додайте подрібнений часник та дрібно нарізану цибулю. Посоліть, додайте улюблені спеції та злегка полийте все оливковою олією.
  4. Поставте форму у розігріту до 200°C духовку на 15-20 хвилин. Томати мають стати м'якими та пустити сік, а сир — добре прогрітися.
  5. Тим часом у підсоленій воді відваріть пасту до стану al dente. Перед тим як злити воду, залиште приблизно пів склянки рідини, в якій вона варилася.
  6. Дістаньте запечені томати з духовки. Виделкою розімніть їх разом із вершковим сиром, часником та цибулею, щоб утворився ніжний однорідний соус.
  7. Додайте консервований тунець та базилік. Перемішайте.
  8. Перекладіть у форму готову пасту та влийте трохи залишеної води з-під макаронів. Ще раз ретельно перемішайте, щоб вершково-томатний соус рівномірно огорнув пасту.

Подавайте пасту одразу гарячою. Вона виходить соковитою та ніжною, з насиченим смаком запечених томатів, вершкового сиру й тунця.

Ділимося іншими смачними та простими рецептами вечері

Лінива лазанья з баклажанів з фаршем і сиром.

Бюджетні кабачки з грибами за 25 хвилин, які виходять неймовірно ніжними та соковитими.

Запечені перці з сиром у сметанній заливці з простих сезонних продуктів.

Соковита картопляна запіканка з фаршем, сиром та соусом бешамель, яку легко готувати.

Дієтична кабачкова піца з томатами, грибами та сиром.