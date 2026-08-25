Смачна вечеря за 20 хвилин: паста з тунцем, томатами та сиром

Паста з тунцем, сиром і томатами. Фото: кадр з відео

Юлія Щербак Редактор

Паста з тунцем, запеченими томатами та вершковим сиром — чудова ідея для швидкої домашньої вечері. Поки макарони варяться, томати та сир запікаються в духовці й перетворюються на ніжний вершковий соус. Залишається лише додати тунець, базилік і все перемішати.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Вилки-ложки", передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

томати — за смаком;

вершковий сир — 150-200 г;

консервований тунець — 1 банка;

паста з твердих сортів пшениці — 300-400 г;

часник — 2 зубчики;

ріпчаста цибуля — 1 шт.;

свіжий або сушений базилік — за смаком;

оливкова олія — для запікання;

сіль — за смаком;

спеції — за смаком.

Паста з тунцем, сиром і томатами. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Розігрійте духовку до 200°C. Томати викладіть у форму для запікання. У центр форми покладіть брикет вершкового сиру. Додайте подрібнений часник та дрібно нарізану цибулю. Посоліть, додайте улюблені спеції та злегка полийте все оливковою олією. Поставте форму у розігріту до 200°C духовку на 15-20 хвилин. Томати мають стати м'якими та пустити сік, а сир — добре прогрітися. Тим часом у підсоленій воді відваріть пасту до стану al dente. Перед тим як злити воду, залиште приблизно пів склянки рідини, в якій вона варилася. Дістаньте запечені томати з духовки. Виделкою розімніть їх разом із вершковим сиром, часником та цибулею, щоб утворився ніжний однорідний соус. Додайте консервований тунець та базилік. Перемішайте. Перекладіть у форму готову пасту та влийте трохи залишеної води з-під макаронів. Ще раз ретельно перемішайте, щоб вершково-томатний соус рівномірно огорнув пасту.

Подавайте пасту одразу гарячою. Вона виходить соковитою та ніжною, з насиченим смаком запечених томатів, вершкового сиру й тунця.

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