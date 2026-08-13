Рецепт перцю з сиром і сметаною в духовці: смачна вечеря

Запечені перці з сиром та сметаною. Фото: кадр з відео

Соковитий солодкий перець, багато сиру та ніжна сметанна заливка — просте поєднання, з якого виходить дуже смачна вечеря. Страва не потребує складної підготовки та швидко запікається. Такий рецепт особливо варто спробувати в сезон свіжих овочів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

перець солодкий — 6 шт.;

сир кисломолочний — 200-250 г;

сир фета — 150 г;

сир сулугуні — 100 г;

сметана або вершки — 100 г;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку.

Запечені перці з сиром та сметаною. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Можна брати солодкі перці на ваш смак: червоні, зелені або жовті. Овочі добре вимити, просушити. Викласти на деко застелене пергаментом та поставити в духовку, розігріту до 220°C. Щоб рівномірно пропекти овочі, обов'язково переверніть їх на іншу сторону. Далі слід зробити сирну начинку. Змішуємо кисломолочний сир, фету та натертий сулугуні. Готовий перець потрібно скласти у миску або каструлю та накрити, щоб легше було почистити. Залишити на 15-20 хвилин. Далі з перців потрібно зняти шкірку, зробити невеликий надріз, щоб дістати корінчик та насіння. Щоб перець не втратив форму, залиште зелений корінчик зверху, а з середини приберіть. Підготовлені перці наповнити сирною начинкою та щільно викласти у форму для запікання. Зверху додати сметану, щоб під час запікання перці залишилися соковитими та отримали ніжний вершковий смак. Поставити форму у розігріту духовку та запікати ще 20 хвилин до появи апетитної рум'яної скоринки.

Готові запечені перці подавати гарячими. Усередині виходить ніжна сирна начинка, а сметанна заливка робить страву особливо соковитою.

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