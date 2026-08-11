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Головна Смак Густе рагу на кожен день: готуйте, поки є свіжі овочі

Густе рагу на кожен день: готуйте, поки є свіжі овочі

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 21:04
Густе овочеве рагу з баклажанами: проста страва на щодень
Овочеве рагу. Фото: кадр з відео

Це саме та страва, яку зручно готувати наприкінці літа, коли свіжих овочів вдосталь. Баклажани додають ніжності, перець — солодкості, помідори роблять рагу соковитим, а квасоля додає ситності. У результаті виходить ароматне домашнє рагу, яке смачне і гарячим, і після охолодження.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • баклажани — 1–2 шт.;
  • солодкий перець — 2 шт.;
  • помідори — 2–3 шт.;
  • стручкова квасоля — 400 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • паприка — до смаку;
  • італійські трави — до смаку;
  • сіль і чорний перець — до смаку.
рецепт овочевого рагу з квасолею
Квасоля та овочі. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Баклажани нарізати кубиками, цибулю — невеликими шматочками, а солодкий перець — смужками.
  2. У каструлі або глибокій сковороді обсмажити цибулю до м'якості.
  3. Додати баклажани та перець, перемішати й готувати кілька хвилин.
  4. Помідори нарізати шматочками та додати до овочів разом зі стручковою квасолею.
  5. Посолити, поперчити, додати паприку та італійські трави.
  6. Накрити кришкою й тушкувати на невеликому вогні приблизно 20–25 хвилин, поки овочі не стануть м'якими, а рагу — густим.

Подавати гарячим як самостійну страву або гарнір.

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Вечеря овочеве рагу рецепт сніданка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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