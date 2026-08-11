Густе овочеве рагу з баклажанами: проста страва на щодень

Густе рагу на кожен день: готуйте, поки є свіжі овочі
Це саме та страва, яку зручно готувати наприкінці літа, коли свіжих овочів вдосталь. Баклажани додають ніжності, перець — солодкості, помідори роблять рагу соковитим, а квасоля додає ситності. У результаті виходить ароматне домашнє рагу, яке смачне і гарячим, і після охолодження.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- баклажани — 1–2 шт.;
- солодкий перець — 2 шт.;
- помідори — 2–3 шт.;
- стручкова квасоля — 400 г;
- цибуля — 1 шт.;
- паприка — до смаку;
- італійські трави — до смаку;
- сіль і чорний перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Баклажани нарізати кубиками, цибулю — невеликими шматочками, а солодкий перець — смужками.
- У каструлі або глибокій сковороді обсмажити цибулю до м'якості.
- Додати баклажани та перець, перемішати й готувати кілька хвилин.
- Помідори нарізати шматочками та додати до овочів разом зі стручковою квасолею.
- Посолити, поперчити, додати паприку та італійські трави.
- Накрити кришкою й тушкувати на невеликому вогні приблизно 20–25 хвилин, поки овочі не стануть м'якими, а рагу — густим.
Подавати гарячим як самостійну страву або гарнір.
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