Кабачкові млинці з картоплею: проста ідея для ситної вечері

Кабачки "Таємниця". Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт люблять за простоту й доступні інгредієнти. Виходять рум’яні, м’які всередині млинці з приємним овочевим смаком — чудовий варіант для домашньої вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 2 шт.;

картопля — 2 шт.;

яйця — 3 шт.;

молоко — 350 мл;

борошно — 200 г;

сіль — дрібка;

олія — для смаження;

сметана — для подачі;

петрушка та зелена цибуля — до смаку.

Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки й картоплю натерти, залишити на кілька хвилин, а потім добре відтиснути зайву рідину. Яйця змішати з молоком, додати борошно та сіль. Перемішати до однорідності й з'єднати з овочевою масою. На розігріту з олією сковороду викладати порції суміші та обсмажувати приблизно по 2 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки. Готові млинці змастити сметаною, посипати подрібненою зеленню та зеленою цибулею. Подавати теплими.

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