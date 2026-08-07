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Головна Смак Кабачки "Таємниця": рецепт на вечерю про який майже ніхто не знає

Кабачки "Таємниця": рецепт на вечерю про який майже ніхто не знає

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 21:04
Кабачкові млинці з картоплею: проста ідея для ситної вечері
Кабачки "Таємниця". Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт люблять за простоту й доступні інгредієнти. Виходять рум’яні, м’які всередині млинці з приємним овочевим смаком — чудовий варіант для домашньої вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт.;
  • картопля — 2 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • молоко — 350 мл;
  • борошно — 200 г;
  • сіль — дрібка;
  • олія — для смаження;
  • сметана — для подачі;
  • петрушка та зелена цибуля — до смаку.
рецепт кабачкових рулетиків
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачки й картоплю натерти, залишити на кілька хвилин, а потім добре відтиснути зайву рідину.
  2. Яйця змішати з молоком, додати борошно та сіль.
  3. Перемішати до однорідності й з'єднати з овочевою масою.
  4. На розігріту з олією сковороду викладати порції суміші та обсмажувати приблизно по 2 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.
  5. Готові млинці змастити сметаною, посипати подрібненою зеленню та зеленою цибулею. Подавати теплими.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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