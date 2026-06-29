Кабачкові рулетики з сирною начинкою в томатному соусі: рецепт

Рулетики з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться приготувати щось нове з кабачків, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Ніжні рулетики з сирною начинкою, запечені в ароматному томатному соусі під рум'яною сирною скоринкою, виходять соковитими, ситними та чудово підходять як для сімейної вечері, так і для святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 2 шт. (приблизно 1 кг);

кисломолочний сир 9% — 200 г;

твердий сир — 150 г;

томатний сік — 250 мл;

яйце — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

кріп — невеликий пучок;

цукор — за смаком;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

олія — для змащування.

Кабачкові рулетики. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки нарізати довгими тонкими слайсами, трохи посолити, змастити олією та запекти в духовці при температурі 200 ºC приблизно 15–20 хвилин, щоб вони стали м'якими. Для начинки змішати кисломолочний сир, половину натертого твердого сиру, яйце, подрібнений кріп, часник, сіль і чорний перець. На кожен слайс кабачка викласти начинку та згорнути рулетиком. Викласти рулетики у форму для запікання. Томатний сік приправити сіллю, перцем і дрібкою цукру, залити ним рулетики та посипати сиром, що залишився. Запікати ще 15–20 хвилин при температурі 200 ºC до рум'яної сирної скоринки.

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