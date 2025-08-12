Домашні котлети зі свинини — рецепт приготування соковитих та ароматних котлет зі скоринкою

Котлети зі свинини. Фото: кадр з відео

Домашні котлети зі свинини — це класична страва, яку люблять за ніжну текстуру, насичений смак і апетитну золотисту скоринку. Вони чудово поєднуються з картопляним пюре, овочевим гарніром або свіжим салатом, а готуються дуже просто. Аромат, що наповнює кухню під час смаження, повертає спогади про сімейні вечері, коли все готується з любов’ю та без поспіху.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.

Вам знадобиться:

фарш свинина — 1 кг;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2–3 зубчики;

яйця — 3 шт.;

білий батон — 4 кусочки;

сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Замочити шматочки білого батона у теплій воді або молоці та залишити на кілька хвилин, щоб вони стали м’якими.

Інгредієнти для котлет. Фото: кадр з відео

Цибулю та часник почистити та подрібнити — можна натерти або пропустити через м’ясорубку разом зі свининою.

Фарш зі свинини. Фото: кадр з відео

У великій мисці з’єднати фарш, розмочений батон, цибулю, часник і яйця. Додати сіль і перець на смак. Ретельно вимішати фарш, щоб він став однорідним і тримав форму.

Смажені котлети. Фото: кадр з відео

Сформувати котлети потрібного розміру, злегка змочуючи руки у воді, щоб маса не прилипала. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії та викласти котлети.

Соковиті котлети. Фото: кадр з відео

Смажити на середньому вогні до утворення золотистої скоринки з обох боків, потім зменшити вогонь, накрити кришкою і довести до готовності ще кілька хвилин. Подавати гарячими з гарніром або свіжими овочами.

