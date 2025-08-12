Відео
Домашні котлети зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою

Домашні котлети зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою

12 серпня 2025 21:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Домашні котлети зі свинини — рецепт приготування соковитих та ароматних котлет зі скоринкою
Котлети зі свинини. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Домашні котлети зі свинини — це класична страва, яку люблять за ніжну текстуру, насичений смак і апетитну золотисту скоринку. Вони чудово поєднуються з картопляним пюре, овочевим гарніром або свіжим салатом, а готуються дуже просто. Аромат, що наповнює кухню під час смаження, повертає спогади про сімейні вечері, коли все готується з любов’ю та без поспіху.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • фарш свинина — 1 кг;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • яйця — 3 шт.;
  • білий батон — 4 кусочки;
  • сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Замочити шматочки білого батона у теплій воді або молоці та залишити на кілька хвилин, щоб вони стали м’якими.

рецепт котлет зі свинини
Інгредієнти для котлет. Фото: кадр з відео

Цибулю та часник почистити та подрібнити — можна натерти або пропустити через м’ясорубку разом зі свининою.

як приготувати котелти зі свинини
Фарш зі свинини. Фото: кадр з відео

У великій мисці з’єднати фарш, розмочений батон, цибулю, часник і яйця. Додати сіль і перець на смак. Ретельно вимішати фарш, щоб він став однорідним і тримав форму.

котлети зі свинини
Смажені котлети. Фото: кадр з відео

Сформувати котлети потрібного розміру, злегка змочуючи руки у воді, щоб маса не прилипала. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії та викласти котлети.

рецепт соковитих котлет зі свининою
Соковиті котлети. Фото: кадр з відео

Смажити на середньому вогні до утворення золотистої скоринки з обох боків, потім зменшити вогонь, накрити кришкою і довести до готовності ще кілька хвилин. Подавати гарячими з гарніром або свіжими овочами.

Пропонуємо вам добірку вдалих рецептів котлет 

Корисні котлети за 15 хвилин за рецептом переможниці Мастер Шеф Лізи Глінської. 

Ніхто не вірить, що ці котлети з двох інгредієнтів — рецепт. 

Одеські котлети — вдалий рецепт з будь-якого фаршу

м'ясо Вечеря рецепт котлети м'ясний фарш свинина
