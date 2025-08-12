Домашні котлети зі свинини — рецепт приготування соковитих та ароматних котлет зі скоринкою

Домашні котлети зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою
Домашні котлети зі свинини — це класична страва, яку люблять за ніжну текстуру, насичений смак і апетитну золотисту скоринку. Вони чудово поєднуються з картопляним пюре, овочевим гарніром або свіжим салатом, а готуються дуже просто. Аромат, що наповнює кухню під час смаження, повертає спогади про сімейні вечері, коли все готується з любов’ю та без поспіху.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.
Вам знадобиться:
- фарш свинина — 1 кг;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2–3 зубчики;
- яйця — 3 шт.;
- білий батон — 4 кусочки;
- сіль, перець — на смак.
Спосіб приготування
Замочити шматочки білого батона у теплій воді або молоці та залишити на кілька хвилин, щоб вони стали м’якими.
Цибулю та часник почистити та подрібнити — можна натерти або пропустити через м’ясорубку разом зі свининою.
У великій мисці з’єднати фарш, розмочений батон, цибулю, часник і яйця. Додати сіль і перець на смак. Ретельно вимішати фарш, щоб він став однорідним і тримав форму.
Сформувати котлети потрібного розміру, злегка змочуючи руки у воді, щоб маса не прилипала. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії та викласти котлети.
Смажити на середньому вогні до утворення золотистої скоринки з обох боків, потім зменшити вогонь, накрити кришкою і довести до готовності ще кілька хвилин. Подавати гарячими з гарніром або свіжими овочами.
