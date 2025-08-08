Відео
Курячі котлети в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою

8 серпня 2025 21:00
Марина Євтягіна - Редактор
Курячі котлети в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою
Курячі котлети. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Ці курячі котлети в духовці вийдуть навіть краще, ніж на сковороді — всередині соковиті, а зверху хрумкі. Завдяки вершковому маслу та ніжному фаршу котлети тануть у роті, а готуються легко й без зайвого клопоту. Ідеальний варіант ситної вечері для всієї родини.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряче м’ясо (стегенця без шкіри та кісток) — 1 кг;
  • білий м’якуш або сухарі Панко — 180 г;
  • вершки або молоко — 150 г;
  • цибуля — 2 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — 2 ч. л. (рівні);
  • мелений чорний перець — 1 ч. л. або до смаку;
  • вершкове масло (з морозилки) — 80 г;
  • панірувальні сухарі — для обкачування;
  • рослинна олія — для змащування.

Спосіб приготування

Залити білий м’якуш або сухарі Панко вершками або молоком і залишити на кілька хвилин для набухання. Тим часом прокрутити через м’ясорубку куряче м’ясо разом із цибулею та часником — це надасть майбутнім котлетам насиченого аромату.

курячі котлети в духовці
Панірувальні сухарі. Фото: кадр з відео

Додати до фаршу яйця, сіль, перець, замочений хліб та добре перемішати до однорідної маси. В самому кінці натерти заморожене вершкове масло на великій тертці й швидко вмішати в котлетну масу — це забезпечить соковитість готової страви.

смачні курячі котлети в духовці
Приготування фаршу. Фото: кадр з відео

Змоченими в холодній воді руками сформувати котлети, обкачати їх у панірувальних сухарях і викласти на деко, застелене пергаментом. Злегка змастити верх котлет рослинною олією пензликом, щоб під час запікання утворилася хрумка скоринка.

аромтані курячі котлети в духовці
Фарш для котлет. Фото: кадр з відео

Випікати в розігрітій до 200°C духовці приблизно 25–30 хвилин, до золотистого кольору. Готові котлети подавати з улюбленим гарніром або овочевим салатом.

соковиті курячі котлети в духовці
Котлети на деко. Фото: кадр з відео

Такі домашні курячі котлети в духовці виходять напрочуд ніжними, ароматними та хрумкими — ідеально для сімейного обіду або вечері.

м'ясо Вечеря рецепт котлети м'ясний фарш
