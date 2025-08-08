Курячі котлети в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою

Курячі котлети. Фото: кадр з відео

Ці курячі котлети в духовці вийдуть навіть краще, ніж на сковороді — всередині соковиті, а зверху хрумкі. Завдяки вершковому маслу та ніжному фаршу котлети тануть у роті, а готуються легко й без зайвого клопоту. Ідеальний варіант ситної вечері для всієї родини.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

Реклама

куряче м’ясо (стегенця без шкіри та кісток) — 1 кг;

білий м’якуш або сухарі Панко — 180 г;

вершки або молоко — 150 г;

цибуля — 2 шт.;

часник — 2 зубчики;

яйця — 2 шт.;

сіль — 2 ч. л. (рівні);

мелений чорний перець — 1 ч. л. або до смаку;

вершкове масло (з морозилки) — 80 г;

панірувальні сухарі — для обкачування;

рослинна олія — для змащування.

Спосіб приготування

Залити білий м’якуш або сухарі Панко вершками або молоком і залишити на кілька хвилин для набухання. Тим часом прокрутити через м’ясорубку куряче м’ясо разом із цибулею та часником — це надасть майбутнім котлетам насиченого аромату.

Панірувальні сухарі. Фото: кадр з відео

Додати до фаршу яйця, сіль, перець, замочений хліб та добре перемішати до однорідної маси. В самому кінці натерти заморожене вершкове масло на великій тертці й швидко вмішати в котлетну масу — це забезпечить соковитість готової страви.

Реклама

Приготування фаршу. Фото: кадр з відео

Змоченими в холодній воді руками сформувати котлети, обкачати їх у панірувальних сухарях і викласти на деко, застелене пергаментом. Злегка змастити верх котлет рослинною олією пензликом, щоб під час запікання утворилася хрумка скоринка.

Фарш для котлет. Фото: кадр з відео

Випікати в розігрітій до 200°C духовці приблизно 25–30 хвилин, до золотистого кольору. Готові котлети подавати з улюбленим гарніром або овочевим салатом.

Котлети на деко. Фото: кадр з відео

Такі домашні курячі котлети в духовці виходять напрочуд ніжними, ароматними та хрумкими — ідеально для сімейного обіду або вечері.

Пропонуємо вам добірку вдалих рецептів котлет

Корисні котлети за 15 хвилин за рецептом переможниці Мастер Шеф Лізи Глінської.

Ніхто не вірить, що ці котлети з двох інгредієнтів — рецепт.

Одеські котлети — вдалий рецепт з будь-якого фаршу.