Курячі котлети в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою
Ці курячі котлети в духовці вийдуть навіть краще, ніж на сковороді — всередині соковиті, а зверху хрумкі. Завдяки вершковому маслу та ніжному фаршу котлети тануть у роті, а готуються легко й без зайвого клопоту. Ідеальний варіант ситної вечері для всієї родини.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам знадобиться:
- куряче м’ясо (стегенця без шкіри та кісток) — 1 кг;
- білий м’якуш або сухарі Панко — 180 г;
- вершки або молоко — 150 г;
- цибуля — 2 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — 2 ч. л. (рівні);
- мелений чорний перець — 1 ч. л. або до смаку;
- вершкове масло (з морозилки) — 80 г;
- панірувальні сухарі — для обкачування;
- рослинна олія — для змащування.
Спосіб приготування
Залити білий м’якуш або сухарі Панко вершками або молоком і залишити на кілька хвилин для набухання. Тим часом прокрутити через м’ясорубку куряче м’ясо разом із цибулею та часником — це надасть майбутнім котлетам насиченого аромату.
Додати до фаршу яйця, сіль, перець, замочений хліб та добре перемішати до однорідної маси. В самому кінці натерти заморожене вершкове масло на великій тертці й швидко вмішати в котлетну масу — це забезпечить соковитість готової страви.
Змоченими в холодній воді руками сформувати котлети, обкачати їх у панірувальних сухарях і викласти на деко, застелене пергаментом. Злегка змастити верх котлет рослинною олією пензликом, щоб під час запікання утворилася хрумка скоринка.
Випікати в розігрітій до 200°C духовці приблизно 25–30 хвилин, до золотистого кольору. Готові котлети подавати з улюбленим гарніром або овочевим салатом.
Такі домашні курячі котлети в духовці виходять напрочуд ніжними, ароматними та хрумкими — ідеально для сімейного обіду або вечері.
