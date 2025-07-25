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Рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото

25 липня 2025 21:00
Марина Євтягіна - Редактор
Рублені котлети з курки — рецепт з фото смачної страви на вечерю без зайвого клопоту
Рублені котлети з курки. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Ці рублені курячі котлети — справжній порятунок після напруженого дня. Вони готуються без мороки, а результат приємно дивує: соковите філе, аромат спецій, ніжна текстура. Такий рецепт варто зберегти — він стане улюбленим у будь-якій родині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарна територія

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Вам знадобиться:

  • куряче філе стегна — 1 кг;
  • цибуля ріпчаста — 4 шт. (середнього розміру);
  • яйця — 3 шт.;
  • майонез — 3–4 ст. л.;
  • крохмаль — 3–4 ст. л.;
  • сіль, перець чорний мелений, сушений часник, приправа до курки — до свого смаку.

Спосіб приготування

Нарізати куряче філе дрібними кубиками. Цибулю очистити й також нарізати дуже дрібно або подрібнити у блендері.

Рублені котлети з курки, рецепт з фото смачної страви на вечерю
Рублене м'ясо. Фото: кадр з відео

Додати до м’яса яйця, майонез, крохмаль, спеції, сушений часник і приправу до курки. Перемішати фарш до однорідності, накрити й поставити в холодильник на 30–60 хвилин.

Рублені котлети з курки, рецепт з фото смачної страви
Фарш для котлет. Фото: кадр з відео

Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії. Викладати фарш ложкою, формуючи котлети, й смажити на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки та готовності всередині.

Рублені котлети з курки, рецепт з фото
Смажені котлети. Фото: кадр з відео

Подавати гарячими з улюбленим гарніром або овочами.

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