Рублені котлети з курки — рецепт з фото смачної страви на вечерю без зайвого клопоту

Рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото
Ці рублені курячі котлети — справжній порятунок після напруженого дня. Вони готуються без мороки, а результат приємно дивує: соковите філе, аромат спецій, ніжна текстура. Такий рецепт варто зберегти — він стане улюбленим у будь-якій родині.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарна територія.
Вам знадобиться:
- куряче філе стегна — 1 кг;
- цибуля ріпчаста — 4 шт. (середнього розміру);
- яйця — 3 шт.;
- майонез — 3–4 ст. л.;
- крохмаль — 3–4 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений, сушений часник, приправа до курки — до свого смаку.
Спосіб приготування
Нарізати куряче філе дрібними кубиками. Цибулю очистити й також нарізати дуже дрібно або подрібнити у блендері.
Додати до м’яса яйця, майонез, крохмаль, спеції, сушений часник і приправу до курки. Перемішати фарш до однорідності, накрити й поставити в холодильник на 30–60 хвилин.
Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії. Викладати фарш ложкою, формуючи котлети, й смажити на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки та готовності всередині.
Подавати гарячими з улюбленим гарніром або овочами.
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