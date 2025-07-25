Рубленые котлеты из курицы — рецепт с фото вкусного блюда на ужин без лишних хлопот

Рубленые котлеты из курицы. Фото: кадр из видео

Эти рубленые куриные котлеты — настоящее спасение после напряженного дня. Они готовятся без мороки, а результат приятно удивляет: сочное филе, аромат специй, нежная текстура. Такой рецепт стоит сохранить — он станет любимым в любой семье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарная территория.

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Вам понадобится:

куриное филе бедра — 1 кг;

лук репчатый — 4 шт. (среднего размера);

яйца — 3 шт.;

майонез — 3-4 ст. л.;

крахмал — 3-4 ст. л.;

соль, перец черный молотый, сушеный чеснок, приправа к курице — по своему вкусу.

Способ приготовления

Нарезать куриное филе мелкими кубиками. Лук очистить и также нарезать очень мелко или измельчить в блендере.

Рубленое мясо. Фото: кадр из видео

Добавить к мясу яйца, майонез, крахмал, специи, сушеный чеснок и приправу к курице. Перемешать фарш до однородности, накрыть и поставить в холодильник на 30-60 минут.

Фарш для котлет. Фото: кадр из видео

Разогреть сковородку с небольшим количеством масла. Выкладывать фарш ложкой, формируя котлеты, и жарить на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки и готовности внутри.

Жареные котлеты. Фото: кадр из видео

Подавать горячими с любимым гарниром или овощами.

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