Рецепт соковитих котлет зі свинячої лопатки з кабачками — подільський спосіб приготування з фото

Котлети з кабачками та свининою — справжня подільська класика
Ці домашні котлети з кабачками та свинячою лопаткою — справжній приклад подільської кухні, яка поєднує простоту, ситність і сезонний смак. Завдяки додаванню молодих кабачків котлети виходять особливо ніжними, а легке тушкування робить їх неймовірно соковитими. Страва підійде і для родинного обіду, і для теплої вечері з улюбленим гарніром.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- молоді кабачки — 2 шт. (350–400 г);
- свиняча лопатка — 600 г;
- цибуля — 1 велика;
- часник — 3–4 зубчики;
- зелень (петрушка, кріп) — до свого смаку;
- яйця — 2 шт.;
- панірувальні сухарі — 4 ст. л.;
- сіль — 8 г;
- чорний мелений перець — 2 г;
- олія — для смаження;
- бульйон або вода — для тушкування;
- лавровий лист, духмяний перець — для аромату.
Спосіб приготування
Натерти кабачки на тертці, злегка підсолити, залишити на кілька хвилин і ретельно відтиснути сік. Перемолоти свинячу лопатку разом з цибулею та часником у м’ясорубці або блендері.
Додати до м’ясної маси підготовлені кабачки, подрібнену зелень, яйця, сіль, перець і панірувальні сухарі.
Добре вимісити фарш і залишити його настоятись 15–20 хвилин. Сформувати котлети вагою приблизно 130 г, обсмажити з обох боків до рум’яної скоринки.
Перекласти котлети в каструлю або сотейник, додати лавровий лист, духмяний перець і трохи бульйону чи води.
Накрити кришкою та тушкувати 10 хвилин на слабкому вогні. Подавати гарячими з пюре, крупами або сезонними овочами.
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