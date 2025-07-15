Рецепт соковитих котлет зі свинячої лопатки з кабачками — подільський спосіб приготування з фото

Котлети з кабачками та свининою. Фото: кадр з відео

Ці домашні котлети з кабачками та свинячою лопаткою — справжній приклад подільської кухні, яка поєднує простоту, ситність і сезонний смак. Завдяки додаванню молодих кабачків котлети виходять особливо ніжними, а легке тушкування робить їх неймовірно соковитими. Страва підійде і для родинного обіду, і для теплої вечері з улюбленим гарніром.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

молоді кабачки — 2 шт. (350–400 г);

свиняча лопатка — 600 г;

цибуля — 1 велика;

часник — 3–4 зубчики;

зелень (петрушка, кріп) — до свого смаку;

яйця — 2 шт.;

панірувальні сухарі — 4 ст. л.;

сіль — 8 г;

чорний мелений перець — 2 г;

олія — для смаження;

бульйон або вода — для тушкування;

лавровий лист, духмяний перець — для аромату.

Спосіб приготування

Натерти кабачки на тертці, злегка підсолити, залишити на кілька хвилин і ретельно відтиснути сік. Перемолоти свинячу лопатку разом з цибулею та часником у м’ясорубці або блендері.

Тертий кабачок. Фото: кадр з відео

Додати до м’ясної маси підготовлені кабачки, подрібнену зелень, яйця, сіль, перець і панірувальні сухарі.

Фарш та спеції. Фото: кадр з відео

Добре вимісити фарш і залишити його настоятись 15–20 хвилин. Сформувати котлети вагою приблизно 130 г, обсмажити з обох боків до рум’яної скоринки.

Смажені котлети. Фото: кадр з відео

Перекласти котлети в каструлю або сотейник, додати лавровий лист, духмяний перець і трохи бульйону чи води.

Котлети та вода. Фото: кадр з відео

Накрити кришкою та тушкувати 10 хвилин на слабкому вогні. Подавати гарячими з пюре, крупами або сезонними овочами.

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