Рецепт сочных котлет из свиной лопатки с кабачками — подольский способ приготовления с фото

Котлеты с кабачками и свининой. Фото: кадр из видео

Эти домашние котлеты с кабачками и свиной лопаткой — настоящий пример подольской кухни, которая сочетает простоту, сытность и сезонный вкус. Благодаря добавлению молодых кабачков котлеты получаются особенно нежными, а легкое тушение делает их невероятно сочными. Блюдо подойдет и для семейного обеда, и для теплого ужина с любимым гарниром.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

молодые кабачки — 2 шт. (350-400 г);

свиная лопатка — 600 г;

лук — 1 крупный;

чеснок — 3-4 зубчика;

зелень (петрушка, укроп) — по своему вкусу;

яйца — 2 шт.;

панировочные сухари — 4 ст. л.;

соль — 8 г;

черный молотый перец — 2 г;

масло — для жарки;

бульон или вода — для тушения;

лавровый лист, душистый перец — для аромата.

Способ приготовления

Натереть кабачки на терке, слегка подсолить, оставить на несколько минут и тщательно отжать сок. Перемолоть свиную лопатку вместе с луком и чесноком в мясорубке или блендере.

Тертый кабачок. Фото: кадр из видео

Добавить к мясной массе подготовленные кабачки, измельченную зелень, яйца, соль, перец и панировочные сухари.

Фарш и специи. Фото: кадр из видео

Хорошо вымесить фарш и оставить его настояться 15-20 минут. Сформировать котлеты весом примерно 130 г, обжарить с обеих сторон до румяной корочки.

Жареные котлеты. Фото: кадр из видео

Переложить котлеты в кастрюлю или сотейник, добавить лавровый лист, душистый перец и немного бульона или воды.

Котлеты и вода. Фото: кадр из видео

Накрыть крышкой и тушить 10 минут на слабом огне. Подавать горячими с пюре, крупами или сезонными овощами.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из кабачков

Рецепт котлет из кабачков, как мясные — никто не догадается из чего они.

Вкусный рецепт кабачков по-французски от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Необычное блюдо, закуска из кабачков, как в ресторане — рецепт из Польши.

Простой рецепт дерунов из кабачков, которые вкуснее картофельных.