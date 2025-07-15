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Главная arrow Вкус arrow Котлеты с кабачками и свининой — настоящая подольская классика arrow

Котлеты с кабачками и свининой — настоящая подольская классика

15 июля 2025 21:03
Марина Евтягина - Редактор
Рецепт сочных котлет из свиной лопатки с кабачками — подольский способ приготовления с фото
Котлеты с кабачками и свининой. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Эти домашние котлеты с кабачками и свиной лопаткой — настоящий пример подольской кухни, которая сочетает простоту, сытность и сезонный вкус. Благодаря добавлению молодых кабачков котлеты получаются особенно нежными, а легкое тушение делает их невероятно сочными. Блюдо подойдет и для семейного обеда, и для теплого ужина с любимым гарниром.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • молодые кабачки — 2 шт. (350-400 г);
  • свиная лопатка — 600 г;
  • лук — 1 крупный;
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • зелень (петрушка, укроп) — по своему вкусу;
  • яйца — 2 шт.;
  • панировочные сухари — 4 ст. л.;
  • соль — 8 г;
  • черный молотый перец — 2 г;
  • масло — для жарки;
  • бульон или вода — для тушения;
  • лавровый лист, душистый перец — для аромата.

Способ приготовления

Натереть кабачки на терке, слегка подсолить, оставить на несколько минут и тщательно отжать сок. Перемолоть свиную лопатку вместе с луком и чесноком в мясорубке или блендере.

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Тертый кабачок. Фото: кадр из видео

Добавить к мясной массе подготовленные кабачки, измельченную зелень, яйца, соль, перец и панировочные сухари.

подільський спосіб приготування котлет з фото
Фарш и специи. Фото: кадр из видео

Хорошо вымесить фарш и оставить его настояться 15-20 минут. Сформировать котлеты весом примерно 130 г, обжарить с обеих сторон до румяной корочки.

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Жареные котлеты. Фото: кадр из видео

Переложить котлеты в кастрюлю или сотейник, добавить лавровый лист, душистый перец и немного бульона или воды.

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Котлеты и вода. Фото: кадр из видео

Накрыть крышкой и тушить 10 минут на слабом огне. Подавать горячими с пюре, крупами или сезонными овощами.

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