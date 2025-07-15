Рецепт сочных котлет из свиной лопатки с кабачками — подольский способ приготовления с фото

Котлеты с кабачками и свининой — настоящая подольская классика
Эти домашние котлеты с кабачками и свиной лопаткой — настоящий пример подольской кухни, которая сочетает простоту, сытность и сезонный вкус. Благодаря добавлению молодых кабачков котлеты получаются особенно нежными, а легкое тушение делает их невероятно сочными. Блюдо подойдет и для семейного обеда, и для теплого ужина с любимым гарниром.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- молодые кабачки — 2 шт. (350-400 г);
- свиная лопатка — 600 г;
- лук — 1 крупный;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- зелень (петрушка, укроп) — по своему вкусу;
- яйца — 2 шт.;
- панировочные сухари — 4 ст. л.;
- соль — 8 г;
- черный молотый перец — 2 г;
- масло — для жарки;
- бульон или вода — для тушения;
- лавровый лист, душистый перец — для аромата.
Способ приготовления
Натереть кабачки на терке, слегка подсолить, оставить на несколько минут и тщательно отжать сок. Перемолоть свиную лопатку вместе с луком и чесноком в мясорубке или блендере.
Добавить к мясной массе подготовленные кабачки, измельченную зелень, яйца, соль, перец и панировочные сухари.
Хорошо вымесить фарш и оставить его настояться 15-20 минут. Сформировать котлеты весом примерно 130 г, обжарить с обеих сторон до румяной корочки.
Переложить котлеты в кастрюлю или сотейник, добавить лавровый лист, душистый перец и немного бульона или воды.
Накрыть крышкой и тушить 10 минут на слабом огне. Подавать горячими с пюре, крупами или сезонными овощами.
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