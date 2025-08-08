Куриные котлеты в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой

Куриные котлеты из курицы. Фото: кадр из видео

Эти куриные котлеты в духовке получатся даже лучше, чем на сковороде — внутри сочные, а сверху хрустящие. Благодаря сливочному маслу и нежному фаршу котлеты тают во рту, а готовятся легко и без лишних хлопот. Идеальный вариант сытного ужина для всей семьи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

Вам понадобится:

куриное мясо (окорочка без кожи и костей) — 1 кг;

белый мякиш или сухари Панко — 180 г;

сливки или молоко — 150 г;

лук — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

яйца — 2 шт.;

соль — 2 ч. л. (равные);

молотый черный перец — 1 ч. л. или по вкусу;

сливочное масло (из морозилки) — 80 г;

панировочные сухари — для обкатки;

растительное масло — для смазывания.

Способ приготовления

Залить белый мякиш или сухари Панко сливками или молоком и оставить на несколько минут для набухания. Тем временем прокрутить через мясорубку куриное мясо вместе с луком и чесноком — это придаст будущим котлетам насыщенный аромат.

Панировочные сухари. Фото: кадр из видео

Добавить к фаршу яйца, соль, перец, замоченный хлеб и хорошо перемешать до однородной массы. В самом конце натереть замороженное сливочное масло на крупной терке и быстро вмешать в котлетную массу — это обеспечит сочность готового блюда.

Приготовление фарша. Фото: кадр из видео

Смоченными в холодной воде руками сформировать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях и выложить на противень, застеленный пергаментом. Слегка смазать верх котлет растительным маслом кисточкой, чтобы при запекании образовалась хрустящая корочка.

Фарш для котлет. Фото: кадр из видео

Выпекать в разогретой до 200°C духовке примерно 25-30 минут, до золотистого цвета. Готовые котлеты подавать с любимым гарниром или овощным салатом.

Котлеты на деко. Фото: кадр из видео

Такие домашние куриные котлеты в духовке получаются удивительно нежными, ароматными и хрустящими — идеально для семейного обеда или ужина.

