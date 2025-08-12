Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Домашние котлеты из свинины — вкусные и сочные с корочкой arrow

Домашние котлеты из свинины — вкусные и сочные с корочкой

12 августа 2025 21:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Домашние котлеты из свинины — рецепт приготовления сочных и ароматных котлет с корочкой
Котлеты из свинины. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Домашние котлеты из свинины — это классическое блюдо, которое любят за нежную текстуру, насыщенный вкус и аппетитную золотистую корочку. Они прекрасно сочетаются с картофельным пюре, овощным гарниром или свежим салатом, а готовятся очень просто. Аромат, наполняющий кухню во время жарки, возвращает воспоминания о семейных ужинах, когда все готовится с любовью и без спешки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • фарш свинина — 1 кг;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • яйца — 3 шт.;
  • белый батон — 4 кусочка;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Замочить кусочки белого батона в теплой воде или молоке и оставить на несколько минут, чтобы они стали мягкими.

рецепт котлет зі свинини
Ингредиенты для котлет. Фото: кадр из видео

Лук и чеснок почистить и измельчить — можно натереть или пропустить через мясорубку вместе со свининой.

як приготувати котелти зі свинини
Фарш из свинины. Фото: кадр из видео

В большой миске соединить фарш, размоченный батон, лук, чеснок и яйца. Добавить соль и перец по вкусу. Тщательно вымешать фарш, чтобы он стал однородным и держал форму.

котлети зі свинини
Жареные котлеты. Фото: кадр из видео

Сформировать котлеты нужного размера, слегка смачивая руки в воде, чтобы масса не прилипала. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла и выложить котлеты.

рецепт соковитих котлет зі свининою
Сочные котлеты. Фото: кадр из видео

Жарить на среднем огне до образования золотистой корочки с обеих сторон, затем уменьшить огонь, накрыть крышкой и довести до готовности еще несколько минут. Подавать горячими с гарниром или свежими овощами.

Предлагаем вам подборку удачных рецептов котлет

Полезные котлеты за 15 минут по рецепту победительницы Мастер Шеф Лизы Глинской.

Никто не верит, что эти котлеты из двух ингредиентов — рецепт.

Одесские котлеты — удачный рецепт из любого фарша.

мясо Ужин рецепт котлеты мясной фарш свинина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации