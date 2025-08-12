Домашние котлеты из свинины — рецепт приготовления сочных и ароматных котлет с корочкой

Котлеты из свинины. Фото: кадр из видео

Домашние котлеты из свинины — это классическое блюдо, которое любят за нежную текстуру, насыщенный вкус и аппетитную золотистую корочку. Они прекрасно сочетаются с картофельным пюре, овощным гарниром или свежим салатом, а готовятся очень просто. Аромат, наполняющий кухню во время жарки, возвращает воспоминания о семейных ужинах, когда все готовится с любовью и без спешки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.

Вам понадобится:

фарш свинина — 1 кг;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2-3 зубчика;

яйца — 3 шт.;

белый батон — 4 кусочка;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Замочить кусочки белого батона в теплой воде или молоке и оставить на несколько минут, чтобы они стали мягкими.

Ингредиенты для котлет. Фото: кадр из видео

Лук и чеснок почистить и измельчить — можно натереть или пропустить через мясорубку вместе со свининой.

Фарш из свинины. Фото: кадр из видео

В большой миске соединить фарш, размоченный батон, лук, чеснок и яйца. Добавить соль и перец по вкусу. Тщательно вымешать фарш, чтобы он стал однородным и держал форму.

Жареные котлеты. Фото: кадр из видео

Сформировать котлеты нужного размера, слегка смачивая руки в воде, чтобы масса не прилипала. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла и выложить котлеты.

Сочные котлеты. Фото: кадр из видео

Жарить на среднем огне до образования золотистой корочки с обеих сторон, затем уменьшить огонь, накрыть крышкой и довести до готовности еще несколько минут. Подавать горячими с гарниром или свежими овощами.

