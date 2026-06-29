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Главная Вкус Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин

Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 21:04
Рулетики из кабачков с творожной начинкой в томатном соусе: рецепт
Рулетики из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется приготовить что-то новое из кабачков, этот рецепт станет настоящей находкой. Нежные рулетики с творожной начинкой, запеченные в ароматном томатном соусе под румяной сырной корочкой, получаются сочными, сытными и прекрасно подходят как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 2 шт. (примерно 1 кг);
  • творог 9% — 200 г;
  • твердый сыр — 150 г;
  • томатный сок — 250 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • укроп — небольшой пучок;
  • сахар — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для смазывания.
рецепт приготування кабачків з фаршем
Рулетики из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки нарезать длинными тонкими ломтиками, немного посолить, смазать маслом и запечь в духовке при температуре 200 ºC примерно 15–20 минут, чтобы они стали мягкими.
  2. Для начинки смешать творог, половину натертого твёрдого сыра, яйцо, измельчённый укроп, чеснок, соль и чёрный перец. На каждый ломтик кабачка выложить начинку и свернуть рулетиком.
  3. Выложить рулетики в форму для запекания. Томатный сок приправить солью, перцем и щепоткой сахара, залить им рулетики и посыпать оставшимся сыром.
  4. Запекать ещё 15–20 минут при температуре 200 ºC до появления румяной сырной корочки.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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