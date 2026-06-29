Отбивные из кабачков с фаршем на сковороде: простой рецепт

Отбивные из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон кабачков обязательно приготовьте это необычное блюдо, которое легко станет фаворитом семейного меню. Нежные ломтики кабачков с сочной мясной начинкой и румяной корочкой получаются настолько вкусными, что могут смело соперничать с классическими отбивными. Это отличная идея для сытного обеда или ужина.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодые кабачки — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

мука — 5 ст. л.;

фарш — 500 г;

лук — 1 шт.;

зелень — по вкусу;

яйцо — 1 шт. (по желанию в фарш);

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

сушеный чеснок — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Кабачки и фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачки нарезать вдоль тонкими ломтиками, немного посолить и оставить на 10 минут. После этого удалить лишнюю влагу бумажным полотенцем. Фарш смешать с мелко нарезанным или натертым луком, зеленью, солью, черным перцем и сушеным чесноком. По желанию добавить яйцо и хорошо перемешать. На один ломтик кабачка выложить слой фарша, накрыть вторым ломтиком. Заготовки обвалять сначала в муке, а затем в взбитых яйцах. Обжарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности. Подавать горячими со сметанным или чесночным соусом.

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