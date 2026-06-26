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Главная Вкус Конвертики из кабачков с мясной начинкой: рецепт на обед или ужин

Конвертики из кабачков с мясной начинкой: рецепт на обед или ужин

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 12:04
Рулетики из кабачков с фаршем на сковороде: быстрый рецепт вкусного обеда
Конвертики из кабачков. Фото: кадр из видео

Нежные кабачковые конвертики с сочной мясной начинкой готовятся просто и получаются очень сытными. Это универсальное блюдо на обед или ужин, которое понравится всей семье.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 2–3 шт.;
  • куриный фарш — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 1–2 зубчика;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 50 мл;
  • мука — по консистенции;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • итальянские травы — по вкусу;
  • твёрдый сыр — по желанию.
рецепт страви з кабачків
Кабачки и фарш. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Кабачки нарезать тонкими продольными ломтиками.
  2. Фарш смешать с измельченным луком, чесноком, солью, перцем и специями.
  3. На каждый ломтик кабачка выложить небольшое количество начинки и завернуть в виде конвертика.
  4. Отдельно взбить яйца с молоком, добавить соль и немного муки до получения легкой клярной консистенции. Каждый конвертик обвалять в кляре.
  5. Обжарить на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки или запечь до готовности.
  6. По желанию в конце посыпать тёртым сыром.

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Ужин рецепт кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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