Рулетики из кабачков с фаршем на сковороде: быстрый рецепт вкусного обеда

Конвертики из кабачков с мясной начинкой: рецепт на обед или ужин
Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 12:04
Конвертики из кабачков. Фото: кадр из видео
Нежные кабачковые конвертики с сочной мясной начинкой готовятся просто и получаются очень сытными. Это универсальное блюдо на обед или ужин, которое понравится всей семье.
Рецепт опубликован на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 2–3 шт.;
- куриный фарш — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 50 мл;
- мука — по консистенции;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- итальянские травы — по вкусу;
- твёрдый сыр — по желанию.
Способ приготовления
- Кабачки нарезать тонкими продольными ломтиками.
- Фарш смешать с измельченным луком, чесноком, солью, перцем и специями.
- На каждый ломтик кабачка выложить небольшое количество начинки и завернуть в виде конвертика.
- Отдельно взбить яйца с молоком, добавить соль и немного муки до получения легкой клярной консистенции. Каждый конвертик обвалять в кляре.
- Обжарить на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки или запечь до готовности.
- По желанию в конце посыпать тёртым сыром.
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