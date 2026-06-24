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Главная Вкус Самая вкусная и полезная пицца из кабачков: рецепт

Самая вкусная и полезная пицца из кабачков: рецепт

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 15:04
Пицца с кабачками на сковороде: простой рецепт для летнего меню
Пицца из кабачков. Фото: кадр из видео

Обычные кабачки легко превратить в оригинальное и сытное блюдо для всей семьи. Кабачковая пицца получается нежной, ароматной и значительно легче, чем классический вариант из теста. Такой рецепт станет настоящей находкой в сезон свежих овощей, когда хочется готовить быстро, вкусно и без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачок — 400 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • мука — 3–4 ст. л.;
  • помидор — 1 шт.;
  • колбаса — 50–80 г;
  • твердый сыр — 80 г;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт кабачкової піци
Приготовление пиццы. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Кабачок натереть на крупной терке, посолить и оставить на 5–7 минут. После этого хорошо отжать лишнюю жидкость.
  2. Помидор нарезать кружочками, колбасу — небольшими кусочками, сыр натереть на терке.
  3. К кабачковой массе добавить яйцо, сметану и муку. Перемешать до консистенции густой сметаны.
  4. Выложить массу на разогретую сковороду с маслом и разровнять.
  5. Накрыть крышкой и готовить около 10 минут до появления румяной корочки.
  6. Осторожно перевернуть основу на другую сторону и подрумянить.
  7. Смазать поверхность небольшим количеством сметаны, выложить помидоры, колбасу и посыпать тёртым сыром.
  8. Поставить в духовку или накрыть сковороду крышкой на несколько минут, чтобы сыр полностью расплавился. Подавать горячей.

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рецепт пицца кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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