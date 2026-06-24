Пицца с кабачками на сковороде: простой рецепт для летнего меню

Самая вкусная и полезная пицца из кабачков: рецепт
Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 15:04
Пицца из кабачков. Фото: кадр из видео
Обычные кабачки легко превратить в оригинальное и сытное блюдо для всей семьи. Кабачковая пицца получается нежной, ароматной и значительно легче, чем классический вариант из теста. Такой рецепт станет настоящей находкой в сезон свежих овощей, когда хочется готовить быстро, вкусно и без лишних хлопот.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачок — 400 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- мука — 3–4 ст. л.;
- помидор — 1 шт.;
- колбаса — 50–80 г;
- твердый сыр — 80 г;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Кабачок натереть на крупной терке, посолить и оставить на 5–7 минут. После этого хорошо отжать лишнюю жидкость.
- Помидор нарезать кружочками, колбасу — небольшими кусочками, сыр натереть на терке.
- К кабачковой массе добавить яйцо, сметану и муку. Перемешать до консистенции густой сметаны.
- Выложить массу на разогретую сковороду с маслом и разровнять.
- Накрыть крышкой и готовить около 10 минут до появления румяной корочки.
- Осторожно перевернуть основу на другую сторону и подрумянить.
- Смазать поверхность небольшим количеством сметаны, выложить помидоры, колбасу и посыпать тёртым сыром.
- Поставить в духовку или накрыть сковороду крышкой на несколько минут, чтобы сыр полностью расплавился. Подавать горячей.
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