Пицца с кабачками на сковороде: простой рецепт для летнего меню

Пицца из кабачков. Фото: кадр из видео

Обычные кабачки легко превратить в оригинальное и сытное блюдо для всей семьи. Кабачковая пицца получается нежной, ароматной и значительно легче, чем классический вариант из теста. Такой рецепт станет настоящей находкой в сезон свежих овощей, когда хочется готовить быстро, вкусно и без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачок — 400 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

сметана — 2 ст. л.;

мука — 3–4 ст. л.;

помидор — 1 шт.;

колбаса — 50–80 г;

твердый сыр — 80 г;

растительное масло — для жарки.

Приготовление пиццы. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Кабачок натереть на крупной терке, посолить и оставить на 5–7 минут. После этого хорошо отжать лишнюю жидкость. Помидор нарезать кружочками, колбасу — небольшими кусочками, сыр натереть на терке. К кабачковой массе добавить яйцо, сметану и муку. Перемешать до консистенции густой сметаны. Выложить массу на разогретую сковороду с маслом и разровнять. Накрыть крышкой и готовить около 10 минут до появления румяной корочки. Осторожно перевернуть основу на другую сторону и подрумянить. Смазать поверхность небольшим количеством сметаны, выложить помидоры, колбасу и посыпать тёртым сыром. Поставить в духовку или накрыть сковороду крышкой на несколько минут, чтобы сыр полностью расплавился. Подавать горячей.

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