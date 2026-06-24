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Головна Смак Найсмачніша та найкорисніша піца з кабачків: рецепт

Найсмачніша та найкорисніша піца з кабачків: рецепт

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 15:04
Кабачкова піца на сковороді: простий рецепт для літнього меню
Піца з кабачків. Фото: кадр з відео

Звичайні кабачки легко перетворити на оригінальну та ситну страву для всієї родини. Кабачкова піца виходить ніжною, ароматною та значно легшою за класичний варіант із тіста. Такий рецепт стане справжньою знахідкою в сезон свіжих овочів, коли хочеться готувати швидко, смачно та без зайвих клопотів.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачок — 400 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • борошно — 3–4 ст. л.;
  • помідор — 1 шт.;
  • ковбаса — 50–80 г;
  • твердий сир — 80 г;
  • олія — для смаження.
рецепт кабачкової піци
Приготування піци. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Кабачок натерти на великій тертці, додати сіль і залишити на 5–7 хвилин. Після цього добре відтиснути зайву рідину.
  2. Помідор нарізати кружальцями, ковбасу — невеликими шматочками, сир натерти на тертці.
  3. До кабачкової маси додати яйце, сметану та борошно. Перемішати до консистенції густої сметани.
  4. Викласти масу на розігріту сковороду з олією та розрівняти.
  5. Накрити кришкою і готувати близько 10 хвилин до рум'яної скоринки.
  6. Обережно перевернути основу на інший бік і підрум'янити.
  7. Змастити поверхню невеликою кількістю сметани, викласти помідори, ковбасу та посипати тертим сиром.
  8. Поставити в духовку або накрити сковороду кришкою на кілька хвилин, щоб сир повністю розплавився. Подавати гарячою.

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рецепт піца кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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