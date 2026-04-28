Солоний весняний пиріг: знадобиться 200 г сметани та капуста

Солоний весняний пиріг: знадобиться 200 г сметани та капуста

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 13:44
Солоний весняний пиріг: знадобиться 200 г сметани та капуста
Весняний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей весняний пиріг — ідеальне поєднання простоти та насиченого смаку. Ніжне тісто і соковита капустяна начинка створюють справжню домашню страву. Готується легко, а результат завжди вражає.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сметана — 200 г;
  • майонез — 200 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • борошно — 180–200 г;
  • розпушувач — 2 ч. л.

Для начинки:

  • капуста — 200–300 г;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • ковбаса — 80 г;
  • сіль, перець — за смаком;
  • кунжут — за бажанням.
рецепт солоного пирога
Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготувння 

  1. Змішати сметану, майонез, яйця та сіль, додати борошно з розпушувачем і довести до однорідного рідкого тіста.
  2. Капусту тонко нашаткувати, злегка посолити та перемішати з зеленою цибулею. 
  3. Додати нарізані яйця та ковбасу, приправити за смаком.
  4. У форму викласти частину тіста, рівномірно розподілити начинку та накрити рештою тіста. За бажанням посипати кунжутом.
  5. Випікати при 170°C близько 40 хвилин до рум’яної скоринки.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
