Солоний весняний пиріг: знадобиться 200 г сметани та капуста

Весняний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей весняний пиріг — ідеальне поєднання простоти та насиченого смаку. Ніжне тісто і соковита капустяна начинка створюють справжню домашню страву. Готується легко, а результат завжди вражає.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сметана — 200 г;

майонез — 200 г;

яйця — 2 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

борошно — 180–200 г;

розпушувач — 2 ч. л.

Для начинки:

капуста — 200–300 г;

зелена цибуля — 1 пучок;

яйця варені — 4 шт.;

ковбаса — 80 г;

сіль, перець — за смаком;

кунжут — за бажанням.

Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготувння

Змішати сметану, майонез, яйця та сіль, додати борошно з розпушувачем і довести до однорідного рідкого тіста. Капусту тонко нашаткувати, злегка посолити та перемішати з зеленою цибулею. Додати нарізані яйця та ковбасу, приправити за смаком. У форму викласти частину тіста, рівномірно розподілити начинку та накрити рештою тіста. За бажанням посипати кунжутом. Випікати при 170°C близько 40 хвилин до рум’яної скоринки.

