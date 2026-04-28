Солоний весняний пиріг: знадобиться 200 г сметани та капуста
Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 13:44
Весняний пиріг.
Цей весняний пиріг — ідеальне поєднання простоти та насиченого смаку. Ніжне тісто і соковита капустяна начинка створюють справжню домашню страву. Готується легко, а результат завжди вражає.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сметана — 200 г;
- майонез — 200 г;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- борошно — 180–200 г;
- розпушувач — 2 ч. л.
Для начинки:
- капуста — 200–300 г;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- яйця варені — 4 шт.;
- ковбаса — 80 г;
- сіль, перець — за смаком;
- кунжут — за бажанням.
Спосіб приготувння
- Змішати сметану, майонез, яйця та сіль, додати борошно з розпушувачем і довести до однорідного рідкого тіста.
- Капусту тонко нашаткувати, злегка посолити та перемішати з зеленою цибулею.
- Додати нарізані яйця та ковбасу, приправити за смаком.
- У форму викласти частину тіста, рівномірно розподілити начинку та накрити рештою тіста. За бажанням посипати кунжутом.
- Випікати при 170°C близько 40 хвилин до рум’яної скоринки.
Реклама