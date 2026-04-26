Пиріг з м’ясом і картоплею без дріжджів і яєць: рецепт на вечерю
Ua ru
Дата публікації: 26 квітня 2026 15:44
Пиріг з м'ясом.
Цей пиріг — ідеальний варіант для ситної домашньої вечері. Ніжне тісто без дріжджів поєднується з соковитою м’ясною начинкою та картоплею. Простий спосіб приготування дозволяє отримати смачну і ароматну страву без зайвих складнощів.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- борошно — 500 г;
- кефір — 250 мл;
- вершкове масло або маргарин — 250 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- розпушувач — 10 г.
Для начинки:
- фарш — 500 г;
- картопля — 600 г;
- цибуля — 200 г;
- зелень — за смаком;
- олія — 2–3 ст. л.;
- сіль, перець — за смаком;
- гострий перець — за бажанням.
Для змащування:
- яйце — 1 шт.
Спосіб приготування
- Борошно змішати із сіллю та розпушувачем, додати холодне масло й перетерти до крихти.
- Додати кефір і швидко замісити м’яке тісто, залишити охолодитися.
- Для начинки змішати фарш із тонко нарізаною картоплею, цибулею, зеленню, олією та спеціями.
- Тісто поділити на дві частини, більшу розкачати та викласти у форму.
- Розподілити начинку, накрити другою частиною тіста, защипнути краї та зробити надрізи.
- Змастити яйцем і випікати при 180°C близько 50–60 хвилин до рум’яності.
Реклама