Пиріг з м’ясом і картоплею без дріжджів і яєць: рецепт на вечерю

Пиріг з м’ясом. Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг — ідеальний варіант для ситної домашньої вечері. Ніжне тісто без дріжджів поєднується з соковитою м’ясною начинкою та картоплею. Простий спосіб приготування дозволяє отримати смачну і ароматну страву без зайвих складнощів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 500 г;

кефір — 250 мл;

вершкове масло або маргарин — 250 г;

сіль — 1 ч. л.;

розпушувач — 10 г.

Для начинки:

фарш — 500 г;

картопля — 600 г;

цибуля — 200 г;

зелень — за смаком;

олія — 2–3 ст. л.;

сіль, перець — за смаком;

гострий перець — за бажанням.

Для змащування:

яйце — 1 шт.

Приготування пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Борошно змішати із сіллю та розпушувачем, додати холодне масло й перетерти до крихти. Додати кефір і швидко замісити м’яке тісто, залишити охолодитися. Для начинки змішати фарш із тонко нарізаною картоплею, цибулею, зеленню, олією та спеціями. Тісто поділити на дві частини, більшу розкачати та викласти у форму. Розподілити начинку, накрити другою частиною тіста, защипнути краї та зробити надрізи. Змастити яйцем і випікати при 180°C близько 50–60 хвилин до рум’яності.

