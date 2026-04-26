Пиріг з м'ясом і картоплею без дріжджів і яєць: рецепт на вечерю

Пиріг з м’ясом і картоплею без дріжджів і яєць: рецепт на вечерю

Дата публікації: 26 квітня 2026 15:44
Пиріг з м'ясом і картоплею без дріжджів і яєць: рецепт на вечерю
Пиріг з м’ясом. Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг — ідеальний варіант для ситної домашньої вечері. Ніжне тісто без дріжджів поєднується з соковитою м’ясною начинкою та картоплею. Простий спосіб приготування дозволяє отримати смачну і ароматну страву без зайвих складнощів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • борошно — 500 г;
  • кефір — 250 мл;
  • вершкове масло або маргарин — 250 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • розпушувач — 10 г.

Для начинки:

  • фарш — 500 г;
  • картопля — 600 г;
  • цибуля — 200 г;
  • зелень — за смаком;
  • олія — 2–3 ст. л.;
  • сіль, перець — за смаком;
  • гострий перець — за бажанням.

Для змащування:

Читайте також:
  • яйце — 1 шт.
Приготування пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Борошно змішати із сіллю та розпушувачем, додати холодне масло й перетерти до крихти.
  2. Додати кефір і швидко замісити м’яке тісто, залишити охолодитися.
  3. Для начинки змішати фарш із тонко нарізаною картоплею, цибулею, зеленню, олією та спеціями.
  4. Тісто поділити на дві частини, більшу розкачати та викласти у форму.
  5. Розподілити начинку, накрити другою частиною тіста, защипнути краї та зробити надрізи.
  6. Змастити яйцем і випікати при 180°C близько 50–60 хвилин до рум’яності.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
