Цей пиріг ніколи не набридає: знадобиться 200 г шпината + листкове тісто
Ua ru
Дата публікації: 22 квітня 2026 00:44
Пиріг зі шпинатом. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо хочеться простої, але цікавої домашньої випічки, цей пиріг варто приготувати хоча б раз. Поєднання шпинату, двох видів сиру та листкового тіста дає ніжну начинку й апетитну хрустку скоринку. Такий рецепт приготування легко повторити.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- шпинат — 200 г;
- сир кисломолочний — 150 г;
- твердий сир — 150 г;
- яйця — 2 шт.;
- сіль, перець — за смаком;
- листкове тісто — 450 г;
- жовток — 1 шт.;
- молоко — 1 ст. л.;
- кунжут — за бажанням.
Спосіб приготування
- Шпинат нарізати, з’єднати з кисломолочним сиром, тертим твердим сиром, яйцями, сіллю та перцем.
- Добре перемішати начинку й залишити на кілька хвилин настоятися.
- Листкове тісто розкачати, викласти один пласт у форму, розподілити начинку й накрити другим пластом.
- Краї защипнути, зверху зробити надрізи, змастити жовтком із молоком і за бажанням посипати кунжутом.
- Випікати при 180 ºС приблизно 25–30 хвилин до рум’яної скоринки.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки
Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.
Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.
Читайте також:
Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама