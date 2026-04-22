Головна Смак Цей пиріг ніколи не набридає: знадобиться 200 г шпината + листкове тісто

Цей пиріг ніколи не набридає: знадобиться 200 г шпината + листкове тісто

Дата публікації: 22 квітня 2026 00:44
Цей пиріг ніколи не набридає: знадобиться 200 г шпината + листкове тісто
Пиріг зі шпинатом. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться простої, але цікавої домашньої випічки, цей пиріг варто приготувати хоча б раз. Поєднання шпинату, двох видів сиру та листкового тіста дає ніжну начинку й апетитну хрустку скоринку. Такий рецепт приготування легко повторити.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • шпинат — 200 г;
  • сир кисломолочний — 150 г;
  • твердий сир — 150 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль, перець — за смаком;
  • листкове тісто — 450 г;
  • жовток — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.;
  • кунжут — за бажанням.
Приготування пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Шпинат нарізати, з’єднати з кисломолочним сиром, тертим твердим сиром, яйцями, сіллю та перцем.
  2. Добре перемішати начинку й залишити на кілька хвилин настоятися.
  3. Листкове тісто розкачати, викласти один пласт у форму, розподілити начинку й накрити другим пластом. 
  4. Краї защипнути, зверху зробити надрізи, змастити жовтком із молоком і за бажанням посипати кунжутом.
  5. Випікати при 180 ºС приблизно 25–30 хвилин до рум’яної скоринки.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
