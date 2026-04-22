Цей пиріг ніколи не набридає: знадобиться 200 г шпината + листкове тісто

Пиріг зі шпинатом. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться простої, але цікавої домашньої випічки, цей пиріг варто приготувати хоча б раз. Поєднання шпинату, двох видів сиру та листкового тіста дає ніжну начинку й апетитну хрустку скоринку. Такий рецепт приготування легко повторити.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

шпинат — 200 г;

сир кисломолочний — 150 г;

твердий сир — 150 г;

яйця — 2 шт.;

сіль, перець — за смаком;

листкове тісто — 450 г;

жовток — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.;

кунжут — за бажанням.

Приготування пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Шпинат нарізати, з’єднати з кисломолочним сиром, тертим твердим сиром, яйцями, сіллю та перцем. Добре перемішати начинку й залишити на кілька хвилин настоятися. Листкове тісто розкачати, викласти один пласт у форму, розподілити начинку й накрити другим пластом. Краї защипнути, зверху зробити надрізи, змастити жовтком із молоком і за бажанням посипати кунжутом. Випікати при 180 ºС приблизно 25–30 хвилин до рум’яної скоринки.

