Пиріжки без смаження, без духовки та без дріжджів: тісто "на швидку руку"
Дата публікації: 16 квітня 2026 21:04
Домашні пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua
Цей рецепт — справжня знахідка, коли хочеться домашніх пиріжків без зайвого клопоту. Тісто готується швидко, без дріжджів і довгого очікування. Начинка ніжна, соковита та ідеально поєднується з тістом.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кефір — 200 мл.;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- олія — 2 ст. л.;
- борошно — 350 г;
- сода — 0,5 ч. л.
Для начинки:
- кисломолочний сир — 100 г;
- сир — 100 г;
- зелена цибуля — 50 г;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Кефір змішати з яйцем, сіллю та цукром. Додати борошно із содою та замісити м’яке тісто, в кінці додати олію. Сформувати кулю та залишити на кілька хвилин.
- Для начинки змішати творог, натертий сир і подрібнену зелену цибулю, посолити.
- Тісто поділити на частини, сформувати кульки, розтягнути у пласти, додати начинку та защипнути краї. Злегка приплюснути.
- Викласти пиріжки на добре розігріту сковороду, накрити кришкою і готувати близько 15 хвилин на помірному вогні, потім перевернути і готувати ще 5 хвилин до рум’яності.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки
Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.
Читайте також:
Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.
Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.
