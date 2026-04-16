Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Пиріжки без смаження, без духовки та без дріжджів: тісто "на швидку руку"

Пиріжки без смаження, без духовки та без дріжджів: тісто "на швидку руку"

Ua ru
Дата публікації: 16 квітня 2026 21:04
Пиріжки без смаження, без духовки та без дріжджів: тісто "на швидку руку"
Домашні пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт — справжня знахідка, коли хочеться домашніх пиріжків без зайвого клопоту. Тісто готується швидко, без дріжджів і довгого очікування. Начинка ніжна, соковита та ідеально поєднується з тістом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кефір — 200 мл.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • борошно — 350 г;
  • сода — 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • кисломолочний сир — 100 г;
  • сир — 100 г;
  • зелена цибуля — 50 г;
  • сіль — за смаком.
рецепт пиріжків з сиром
Тісто та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кефір змішати з яйцем, сіллю та цукром. Додати борошно із содою та замісити м’яке тісто, в кінці додати олію. Сформувати кулю та залишити на кілька хвилин.
  2. Для начинки змішати творог, натертий сир і подрібнену зелену цибулю, посолити.
  3. Тісто поділити на частини, сформувати кульки, розтягнути у пласти, додати начинку та защипнути краї. Злегка приплюснути.
  4. Викласти пиріжки на добре розігріту сковороду, накрити кришкою і готувати близько 15 хвилин на помірному вогні, потім перевернути і готувати ще 5 хвилин до рум’яності.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації