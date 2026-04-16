Пиріжки без смаження, без духовки та без дріжджів: тісто "на швидку руку"

Домашні пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт — справжня знахідка, коли хочеться домашніх пиріжків без зайвого клопоту. Тісто готується швидко, без дріжджів і довгого очікування. Начинка ніжна, соковита та ідеально поєднується з тістом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кефір — 200 мл.;

яйце — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

олія — 2 ст. л.;

борошно — 350 г;

сода — 0,5 ч. л.

Для начинки:

кисломолочний сир — 100 г;

сир — 100 г;

зелена цибуля — 50 г;

сіль — за смаком.

Тісто та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кефір змішати з яйцем, сіллю та цукром. Додати борошно із содою та замісити м’яке тісто, в кінці додати олію. Сформувати кулю та залишити на кілька хвилин. Для начинки змішати творог, натертий сир і подрібнену зелену цибулю, посолити. Тісто поділити на частини, сформувати кульки, розтягнути у пласти, додати начинку та защипнути краї. Злегка приплюснути. Викласти пиріжки на добре розігріту сковороду, накрити кришкою і готувати близько 15 хвилин на помірному вогні, потім перевернути і готувати ще 5 хвилин до рум’яності.

