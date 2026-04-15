Пиріжки з куркою з готового тіста філо: рецепт за 30 хвилин

Пиріжки з куркою. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли хочеться домашньої випічки без довгого замішування тіста, цей рецепт стане справжнім порятунком. Хрустке тісто філо і соковита начинка з курки та грибів створюють ідеальне поєднання. Готується швидко, а результат виглядає як із пекарні.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

тісто філо — 1 пачка;

куряче філе — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

печериці — 150 г;

сметана — 2 ст. л.;

сир моцарела — 150 г;

сіль — за смаком;

олія або вершкове масло — для змащування.

Тісто та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Куряче філе дрібно нарізати або подрібнити. Цибулю нарізати кубиками, гриби — пластинками. Обсмажити цибулю до м’якості, додати гриби й готувати до випаровування вологи. Додати куряче м’ясо, посолити та довести до готовності. В кінці додати сметану, перемішати й охолодити. Сир натерти або порвати шматочками. Тісто філо розгорнути, кожен лист злегка змастити олією або маслом і розрізати на зручні частини. На край тіста викласти начинку та сир, загорнути у рулети або трикутники. Викласти на деко з пергаментом, за бажанням змастити зверху. Випікати при 180 °C до рум’яної хрусткої скоринки.

