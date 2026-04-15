Пиріжки з куркою з готового тіста філо: рецепт за 30 хвилин
Дата публікації: 15 квітня 2026 15:44
Пиріжки з куркою.
Коли хочеться домашньої випічки без довгого замішування тіста, цей рецепт стане справжнім порятунком. Хрустке тісто філо і соковита начинка з курки та грибів створюють ідеальне поєднання. Готується швидко, а результат виглядає як із пекарні.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- тісто філо — 1 пачка;
- куряче філе — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- печериці — 150 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- сир моцарела — 150 г;
- сіль — за смаком;
- олія або вершкове масло — для змащування.
Спосіб приготування
- Куряче філе дрібно нарізати або подрібнити. Цибулю нарізати кубиками, гриби — пластинками.
- Обсмажити цибулю до м’якості, додати гриби й готувати до випаровування вологи.
- Додати куряче м’ясо, посолити та довести до готовності. В кінці додати сметану, перемішати й охолодити.
- Сир натерти або порвати шматочками. Тісто філо розгорнути, кожен лист злегка змастити олією або маслом і розрізати на зручні частини.
- На край тіста викласти начинку та сир, загорнути у рулети або трикутники.
- Викласти на деко з пергаментом, за бажанням змастити зверху. Випікати при 180 °C до рум’яної хрусткої скоринки.
