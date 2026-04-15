Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Пиріжки з куркою з готового тіста філо: рецепт за 30 хвилин

Пиріжки з куркою з готового тіста філо: рецепт за 30 хвилин

Ua ru
Дата публікації: 15 квітня 2026 15:44
Пиріжки з куркою. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли хочеться домашньої випічки без довгого замішування тіста, цей рецепт стане справжнім порятунком. Хрустке тісто філо і соковита начинка з курки та грибів створюють ідеальне поєднання. Готується швидко, а результат виглядає як із пекарні.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • тісто філо — 1 пачка;
  • куряче філе — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • печериці — 150 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • сир моцарела — 150 г;
  • сіль — за смаком;
  • олія або вершкове масло — для змащування.
рецепт пиріжків з тіста філо
Тісто та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Куряче філе дрібно нарізати або подрібнити. Цибулю нарізати кубиками, гриби — пластинками. 
  2. Обсмажити цибулю до м’якості, додати гриби й готувати до випаровування вологи.
  3. Додати куряче м’ясо, посолити та довести до готовності. В кінці додати сметану, перемішати й охолодити.
  4. Сир натерти або порвати шматочками. Тісто філо розгорнути, кожен лист злегка змастити олією або маслом і розрізати на зручні частини.
  5. На край тіста викласти начинку та сир, загорнути у рулети або трикутники.
  6. Викласти на деко з пергаментом, за бажанням змастити зверху. Випікати при 180 °C до рум’яної хрусткої скоринки.

рецепт випічка курка пиріжки тісто філо
Юлія Щербак - Редактор
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації