Неймовірний рецепт "Київських" пиріжків: маку більше ніж тіста

Київські пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

Ці пиріжки підкорюють з першого шматочка — тут справді більше маку, ніж тіста. Начинка виходить ніжною, ароматною і дуже насиченою, а тісто — м’яким та повітряним. Саме таку випічку хочеться зберегти і готувати знову і знову, особливо до свят або сімейних чаювань. Якщо шукаєте рецепт, який точно вразить — цей варіант варто спробувати.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

дріжджі свіжі — 40 г;

яйця — 4 шт.;

цукор — 200 г;

сіль — дрібка;

молоко тепле — 500 мл.;

вершкове масло — 150 г;

ванілін — за бажанням;

борошно — 1,2 кг.

Для начинки:

мак — 500 г;

молоко — 700 мл.;

вершкове масло — 100 г;

ваніль — 2 г;

цукор — 400–500 г.

Тісто та мак. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Змішати дріжджі з частиною цукру, борошна і молока, залишити до активації. Додати яйця з цукром, сіль, вершкове масло, решту молока і борошно, замісити м’яке тісто. Залишити підходити до збільшення вдвічі. Мак проварити з молоком до набухання, додати масло, ваніль і цукор, подрібнити до ніжної маси. Тісто поділити на шматочки, розкачати, викласти багато начинки і сформувати пиріжки. Викласти на деко, дати трохи підрости. Випікати при 180 °C 40–50 хвилин до рум’яності.

