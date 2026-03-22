Неймовірний рецепт "Київських" пиріжків: маку більше ніж тіста
Дата публікації: 22 березня 2026 03:04
Київські пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua
Ці пиріжки підкорюють з першого шматочка — тут справді більше маку, ніж тіста. Начинка виходить ніжною, ароматною і дуже насиченою, а тісто — м’яким та повітряним. Саме таку випічку хочеться зберегти і готувати знову і знову, особливо до свят або сімейних чаювань. Якщо шукаєте рецепт, який точно вразить — цей варіант варто спробувати.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- дріжджі свіжі — 40 г;
- яйця — 4 шт.;
- цукор — 200 г;
- сіль — дрібка;
- молоко тепле — 500 мл.;
- вершкове масло — 150 г;
- ванілін — за бажанням;
- борошно — 1,2 кг.
Для начинки:
- мак — 500 г;
- молоко — 700 мл.;
- вершкове масло — 100 г;
- ваніль — 2 г;
- цукор — 400–500 г.
Спосіб приготування
- Змішати дріжджі з частиною цукру, борошна і молока, залишити до активації.
- Додати яйця з цукром, сіль, вершкове масло, решту молока і борошно, замісити м’яке тісто. Залишити підходити до збільшення вдвічі.
- Мак проварити з молоком до набухання, додати масло, ваніль і цукор, подрібнити до ніжної маси.
- Тісто поділити на шматочки, розкачати, викласти багато начинки і сформувати пиріжки. Викласти на деко, дати трохи підрости.
- Випікати при 180 °C 40–50 хвилин до рум’яності.
