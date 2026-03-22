Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Неймовірний рецепт "Київських" пиріжків: маку більше ніж тіста

Неймовірний рецепт "Київських" пиріжків: маку більше ніж тіста

Ua ru
Дата публікації: 22 березня 2026 03:04
Київські пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

Ці пиріжки підкорюють з першого шматочка — тут справді більше маку, ніж тіста. Начинка виходить ніжною, ароматною і дуже насиченою, а тісто — м’яким та повітряним. Саме таку випічку хочеться зберегти і готувати знову і знову, особливо до свят або сімейних чаювань. Якщо шукаєте рецепт, який точно вразить — цей варіант варто спробувати.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • дріжджі свіжі — 40 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • цукор — 200 г;
  • сіль — дрібка;
  • молоко тепле — 500 мл.;
  • вершкове масло — 150 г;
  • ванілін — за бажанням;
  • борошно — 1,2 кг.

Для начинки:

  • мак — 500 г;
  • молоко — 700 мл.;
  • вершкове масло — 100 г;
  • ваніль — 2 г;
  • цукор — 400–500 г.
рецепт пиріжків з маком
Тісто та мак. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Змішати дріжджі з частиною цукру, борошна і молока, залишити до активації. 
  2. Додати яйця з цукром, сіль, вершкове масло, решту молока і борошно, замісити м’яке тісто. Залишити підходити до збільшення вдвічі.
  3. Мак проварити з молоком до набухання, додати масло, ваніль і цукор, подрібнити до ніжної маси.
  4. Тісто поділити на шматочки, розкачати, викласти багато начинки і сформувати пиріжки. Викласти на деко, дати трохи підрости. 
  5. Випікати при 180 °C 40–50 хвилин до рум’яності.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації