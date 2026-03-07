Пиріжки Галицькі — рецепт пухких домашніх пиріжків на заварному дріжджовому тісті

Пиріжки "Галицькі". Фото: gospodynka.com.ua

Домашні пиріжки — це завжди особлива страва, яка нагадує про затишок і ароматну випічку з дитинства. Пиріжки "Галицькі" відрізняються особливо ніжним і повітряним тістом, яке готується на заварній основі з дріжджами. Завдяки такому способу приготування тісто виходить м’яким усередині, а скоринка — рум’яною та апетитною.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

борошно — 3 ст. л.;

олія — 3 ст. л.;

окріп — 1 скл. (250 мл);

дріжджі живі — 30 г (або сухі — 10 г);

борошно — 4 скл. (250 мл);

вода — 1 скл. (250 мл), кімнатної температури;

начинка будь-яка — 600–650 г (наприклад, тушкована капуста з морквою та цибулею).

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати сіль, цукор, борошно та олію. Додати окріп і швидко перемішати масу до однорідності, щоб тісто заварилося. Залишити на кілька хвилин, щоб суміш трохи охолола. Коли маса стане теплою, додати дріжджі та добре перемішати. Поступово додати 1 склянку борошна, розмішуючи до утворення м’якої основи для тіста. Далі додати воду кімнатної температури та частинами додати ще 3 склянки борошна.

Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Замісити тісто. Воно може залишатися трохи липким — це нормально для такого рецепта. Не варто додавати багато додаткового борошна, щоб тісто залишилося м’яким і повітряним. За потреби трохи борошна можна додати вже під час формування пиріжків. Готове тісто розділити на дві частини. Одну частину накрити рушником, щоб вона не підсихала, а другу скачати у довгий валик. Нарізати його на невеликі шматочки.

Пиріжки в олії. Фото: gospodynka.com.ua

Кожен шматочок трохи приплюснути руками або розкачати. У центр викласти начинку. Для цього рецепта добре підходить тушкована капуста з морквою та цибулею, але можна використовувати й інші начинки, наприклад картопляне пюре. Краї тіста щільно защіпнути, формуючи пиріжок. У глибоку сковороду налити достатню кількість олії — приблизно до середини висоти пиріжків. Добре розігріти її.

Смажені пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти пиріжки у гарячу олію та смажити з обох боків до рум’яної золотистої скоринки. Вогонь має бути достатньо сильним, щоб тісто швидко підрум’янилося і залишилося м’яким усередині. Готові пиріжки перекласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Із цієї кількості тіста виходить приблизно 20 пиріжків. Одразу після смаження вони мають хрустку скоринку, а згодом стають ще ніжнішими та м’якшими.

