Пирожки Галицкие — рецепт пышных домашних пирожков на заварном дрожжевом тесте

Пирожки "Галицкие". Фото: gospodynka.com.ua

Домашние пирожки — это всегда особое блюдо, которое напоминает об уюте и ароматной выпечке из детства. Пирожки "Галицкие" отличаются особенно нежным и воздушным тестом, которое готовится на заварной основе с дрожжами. Благодаря такому способу приготовления тесто получается мягким внутри, а корочка — румяной и аппетитной.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

мука — 3 ст. л.;

масло — 3 ст. л.;

кипяток — 1 ст. (250 мл.);

дрожжи живые — 30 г (или сухие — 10 г);

мука — 4 ст. (250 мл.);

вода — 1 ст. (250 мл.), комнатной температуры;

начинка любая — 600-650 г (например, тушеная капуста с морковью и луком).

Способ приготовления

В глубокой миске соединить соль, сахар, муку и растительное масло. Добавить кипяток и быстро перемешать массу до однородности, чтобы тесто заварилось. Оставить на несколько минут, чтобы смесь немного остыла. Когда масса станет теплой, добавить дрожжи и хорошо перемешать. Постепенно добавить 1 стакан муки, размешивая до образования мягкой основы для теста. Далее добавить воду комнатной температуры и частями добавить еще 3 стакана муки.

Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Замесить тесто. Оно может оставаться немного липким — это нормально для такого рецепта. Не стоит добавлять много дополнительной муки, чтобы тесто осталось мягким и воздушным. При необходимости немного муки можно добавить уже во время формирования пирожков. Готовое тесто разделить на две части. Одну часть накрыть полотенцем, чтобы она не подсыхала, а вторую скатать в длинный валик. Нарезать его на небольшие кусочки.

Пирожки в масле. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый кусочек немного приплюснуть руками или раскатать. В центр выложить начинку. Для этого рецепта хорошо подходит тушеная капуста с морковью и луком, но можно использовать и другие начинки, например картофельное пюре. Края теста плотно защипнуть, формируя пирожок. В глубокую сковороду налить достаточное количество масла — примерно до середины высоты пирожков. Хорошо разогреть его.

Жареные пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить пирожки в горячее масло и жарить с обеих сторон до румяной золотистой корочки. Огонь должен быть достаточно сильным, чтобы тесто быстро подрумянилось и осталось мягким внутри. Готовые пирожки переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Из этого количества теста получается примерно 20 пирожков. Сразу после жарки они имеют хрустящую корочку, а впоследствии становятся еще более нежными и мягкими.

