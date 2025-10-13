Тесто для заливного пирога за 1 минуту — рецепт быстрого ужина с консервированным тунцом

Пирог с тунцом. Фото: кадр из видео

Этот заливной пирог станет настоящим спасением, когда нужно быстро приготовить ужин. Всего минута — и тесто готово. Кефир, яйца, тунец и зелень создают нежное, ароматное блюдо, которое полюбит вся семья.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

мука — 150 г;

яйца — 3 шт.;

кефир — 350 мл;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

вареные яйца — 4 шт.;

зеленый лук — 1 пучок;

тунец консервированный — 200 г.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца до легкой пены. Влить кефир, добавить разрыхлитель и постепенно всыпать муку. Замесить тесто до однородной консистенции — без комочков, средней густоты, чтобы легко растекалось, но не было жидким.

Яйца и кефир. Фото: кадр из видео

Для начинки нарезать вареные яйца кубиками, мелко порубить зеленый лук и добавить тунец. Хорошо перемешать, начинка должна быть сочной, с равномерным распределением рыбы и зелени.

Тесто на кефире. Фото: кадр из видео

Форму для выпекания выстелить пергаментом и слегка смазать растительным маслом. Вылить половину теста, распределить начинку равномерным слоем и залить оставшимся тестом.

Тунец и яйца. Фото: кадр из видео

Выпекать в разогретой до 180°C духовке около 45 минут, пока верх пирога не станет золотистым и аппетитным.

Начинка и тесто. Фото: кадр из видео

Готовый пирог немного остудить, нарезать кусочками и подавать к столу теплым.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов вкусных пирожков

Простой рецепт пирожков — тесто можно хранить в холодильнике.

Быстрый рецепт пирожков с капустой, которые не надо лепить — долго не черствеют.

Удачный рецепт пирожков, для которых понадобится стакан кефира, за пять минут.

Самые вкусные пирожки с начинкой на сковороде по старинному рецепту от прабабушки.