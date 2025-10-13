Тесто для заливного пирога за 1 минуту — рецепт быстрого ужина с консервированным тунцом

Тесто для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой
Этот заливной пирог станет настоящим спасением, когда нужно быстро приготовить ужин. Всего минута — и тесто готово. Кефир, яйца, тунец и зелень создают нежное, ароматное блюдо, которое полюбит вся семья.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- мука — 150 г;
- яйца — 3 шт.;
- кефир — 350 мл;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- вареные яйца — 4 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок;
- тунец консервированный — 200 г.
Способ приготовления
В глубокой миске взбить яйца до легкой пены. Влить кефир, добавить разрыхлитель и постепенно всыпать муку. Замесить тесто до однородной консистенции — без комочков, средней густоты, чтобы легко растекалось, но не было жидким.
Для начинки нарезать вареные яйца кубиками, мелко порубить зеленый лук и добавить тунец. Хорошо перемешать, начинка должна быть сочной, с равномерным распределением рыбы и зелени.
Форму для выпекания выстелить пергаментом и слегка смазать растительным маслом. Вылить половину теста, распределить начинку равномерным слоем и залить оставшимся тестом.
Выпекать в разогретой до 180°C духовке около 45 минут, пока верх пирога не станет золотистым и аппетитным.
Готовый пирог немного остудить, нарезать кусочками и подавать к столу теплым.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов вкусных пирожков
Простой рецепт пирожков — тесто можно хранить в холодильнике.
Быстрый рецепт пирожков с капустой, которые не надо лепить — долго не черствеют.
Удачный рецепт пирожков, для которых понадобится стакан кефира, за пять минут.
Самые вкусные пирожки с начинкой на сковороде по старинному рецепту от прабабушки.
Читайте Новини.LIVE!