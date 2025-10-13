Видео
Тесто для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой

Тесто для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 21:04
Тесто для заливного пирога за 1 минуту — рецепт быстрого ужина с консервированным тунцом
Пирог с тунцом. Фото: кадр из видео

Этот заливной пирог станет настоящим спасением, когда нужно быстро приготовить ужин. Всего минута — и тесто готово. Кефир, яйца, тунец и зелень создают нежное, ароматное блюдо, которое полюбит вся семья.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Вам понадобится:

Вам понадобится:

  • мука — 150 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • кефир — 350 мл;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • вареные яйца — 4 шт.;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • тунец консервированный — 200 г.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца до легкой пены. Влить кефир, добавить разрыхлитель и постепенно всыпать муку. Замесить тесто до однородной консистенции — без комочков, средней густоты, чтобы легко растекалось, но не было жидким.

рецепт заливного тіста
Яйца и кефир. Фото: кадр из видео

Для начинки нарезать вареные яйца кубиками, мелко порубить зеленый лук и добавить тунец. Хорошо перемешать, начинка должна быть сочной, с равномерным распределением рыбы и зелени.

рецепт заливного тіста на кефірі
Тесто на кефире. Фото: кадр из видео

Форму для выпекания выстелить пергаментом и слегка смазать растительным маслом. Вылить половину теста, распределить начинку равномерным слоем и залить оставшимся тестом.

пиріг з тунцем та яйцями
Тунец и яйца. Фото: кадр из видео

Выпекать в разогретой до 180°C духовке около 45 минут, пока верх пирога не станет золотистым и аппетитным.

рецепт заливного пирога з тунцем та яйцями
Начинка и тесто. Фото: кадр из видео

Готовый пирог немного остудить, нарезать кусочками и подавать к столу теплым.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов вкусных пирожков

Простой рецепт пирожков — тесто можно хранить в холодильнике.

Быстрый рецепт пирожков с капустой, которые не надо лепить — долго не черствеют.

Удачный рецепт пирожков, для которых понадобится стакан кефира, за пять минут.

Самые вкусные пирожки с начинкой на сковороде по старинному рецепту от прабабушки.

Ужин пирог рецепт выпечка тесто тунец
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
