Пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки на каждый день

Пирог с курицей и грибами. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот пирог с курицей и грибами имеет все, что нужно для домашнего уюта: хрустящее слоеное тесто, нежную сливочную начинку и аппетитный аромат. Готовится легко, а результат — ресторанного уровня. Такое блюдо точно станет фаворитом на вашей кухне.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

слоеное дрожжевое тесто — 500 г;

куриное филе — 400 г;

шампиньоны — 200 г;

лук — 1 шт.;

сливки — 50 мл.;

твердый сыр — 50-100 г;

соль, черный перец, мускатный орех — по своему вкусу;

яйцо — для смазывания;

кунжут — для посыпки.

Способ приготовления

Куриное филе нарезать небольшими кусочками, лук измельчить кубиками, а шампиньоны нарезать ломтиками.

Курица, грибы и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороде разогреть немного масла, обжарить лук до мягкости. Затем добавить курицу и жарить до румяного цвета.

Грибы и сливки. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить грибы, посолить, поперчить, всыпать щепотку мускатного ореха. Готовить до момента, пока шампиньоны не пустят сок и не станут мягкими.

Тесто и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Влить сливки, перемешать и тушить еще несколько минут, чтобы соус стал густым. Добавить натертый сыр, перемешать и дать остыть — начинка должна быть нежной и ароматной.

Приготовление пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Тесто разделить на две части. Первую часть раскатать тонко и выложить в форму для выпекания, формируя бортики. Равномерно распределить начинку. Вторую часть теста раскатать, накрыть сверху и защипнуть края. Поверхность смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом.

Готовый пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать в разогретой духовке при 180°C около 40 минут, пока пирог не станет румяным и ароматным. Перед подачей дать ему слегка остыть.

