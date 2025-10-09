Пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки на каждый день

Пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки
Этот пирог с курицей и грибами имеет все, что нужно для домашнего уюта: хрустящее слоеное тесто, нежную сливочную начинку и аппетитный аромат. Готовится легко, а результат — ресторанного уровня. Такое блюдо точно станет фаворитом на вашей кухне.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- слоеное дрожжевое тесто — 500 г;
- куриное филе — 400 г;
- шампиньоны — 200 г;
- лук — 1 шт.;
- сливки — 50 мл.;
- твердый сыр — 50-100 г;
- соль, черный перец, мускатный орех — по своему вкусу;
- яйцо — для смазывания;
- кунжут — для посыпки.
Способ приготовления
Куриное филе нарезать небольшими кусочками, лук измельчить кубиками, а шампиньоны нарезать ломтиками.
На сковороде разогреть немного масла, обжарить лук до мягкости. Затем добавить курицу и жарить до румяного цвета.
Добавить грибы, посолить, поперчить, всыпать щепотку мускатного ореха. Готовить до момента, пока шампиньоны не пустят сок и не станут мягкими.
Влить сливки, перемешать и тушить еще несколько минут, чтобы соус стал густым. Добавить натертый сыр, перемешать и дать остыть — начинка должна быть нежной и ароматной.
Тесто разделить на две части. Первую часть раскатать тонко и выложить в форму для выпекания, формируя бортики. Равномерно распределить начинку. Вторую часть теста раскатать, накрыть сверху и защипнуть края. Поверхность смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом.
Выпекать в разогретой духовке при 180°C около 40 минут, пока пирог не станет румяным и ароматным. Перед подачей дать ему слегка остыть.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов вкусных пирожков
Простой рецепт пирожков — тесто можно хранить в холодильнике.
Быстрый рецепт пирожков с капустой, которые не надо лепить — долго не черствеют.
Удачный рецепт пирожков, для которых понадобится стакан кефира, за пять минут.
Самые вкусные пирожки с начинкой на сковороде по старинному рецепту от прабабушки.
Читайте Новини.LIVE!