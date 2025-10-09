Пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки на кожен день

Пиріг з куркою і грибами. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей пиріг з куркою та грибами має все, що потрібно для домашнього затишку: хрустке листкове тісто, ніжну вершкову начинку та апетитний аромат. Готується легко, а результат — ресторанного рівня. Така страва точно стане фаворитом на вашій кухні.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

листкове дріжджове тісто — 500 г;

куряче філе — 400 г;

печериці — 200 г;

цибуля — 1 шт.;

вершки — 50 мл;

твердий сир — 50–100 г;

сіль, чорний перець, мускатний горіх — до свого смаку;

яйце — для змащування;

кунжут — для посипки.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати невеликими шматочками, цибулю подрібнити кубиками, а печериці нарізати скибочками.

Курка, гриби та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороді розігріти трохи олії, обсмажити цибулю до м’якості. Потім додати курку та смажити до рум’яного кольору.

Гриби та вершки. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати гриби, посолити, поперчити, всипати дрібку мускатного горіха. Готувати до моменту, поки печериці не пустять сік і не стануть м’якими.

Тісто та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Влити вершки, перемішати й тушкувати ще кілька хвилин, щоб соус став густим. Додати натертий сир, перемішати й дати охолонути — начинка повинна бути ніжною та ароматною.

Приготування пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Тісто розділити на дві частини. Першу частину розкачати тонко й викласти у форму для випікання, формуючи бортики. Рівномірно розподілити начинку. Другу частину тіста розкачати, накрити зверху й защипнути краї. Поверхню змастити збитим яйцем і посипати кунжутом.

Готовий пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати у розігрітій духовці при 180°C близько 40 хвилин, доки пиріг не стане рум’яним і ароматним. Перед подачею дати йому злегка охолонути.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів смачних пиріжків

Простий рецепт пиріжків — тісто можна зберігати в холодильнику.

Швидкий рецепт пиріжків з капустою, які не треба ліпити — довго не черствіють.

Вдалий рецепт пиріжків, для яких знадобиться склянка кефіру, за п'ять хвилин.

Найсмачніші пиріжки з начинкою на пательні за старовинним рецептом від прабабусі.