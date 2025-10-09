Відео
Пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки

Дата публікації: 9 жовтня 2025 14:44
Пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки на кожен день
Пиріг з куркою і грибами. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей пиріг з куркою та грибами має все, що потрібно для домашнього затишку: хрустке листкове тісто, ніжну вершкову начинку та апетитний аромат. Готується легко, а результат — ресторанного рівня. Така страва точно стане фаворитом на вашій кухні.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • листкове дріжджове тісто — 500 г;
  • куряче філе — 400 г;
  • печериці — 200 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • вершки — 50 мл;
  • твердий сир — 50–100 г;
  • сіль, чорний перець, мускатний горіх — до свого смаку;
  • яйце — для змащування;
  • кунжут — для посипки.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати невеликими шматочками, цибулю подрібнити кубиками, а печериці нарізати скибочками.

пиріг з куркою
Курка, гриби та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороді розігріти трохи олії, обсмажити цибулю до м’якості. Потім додати курку та смажити до рум’яного кольору.

рецепт пирога з куркою та грибами
Гриби та вершки. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати гриби, посолити, поперчити, всипати дрібку мускатного горіха. Готувати до моменту, поки печериці не пустять сік і не стануть м’якими.

смачний пиріг з куркою та грибами
Тісто та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Влити вершки, перемішати й тушкувати ще кілька хвилин, щоб соус став густим. Додати натертий сир, перемішати й дати охолонути — начинка повинна бути ніжною та ароматною.

пиріг з куркою, грибами та вершками
Приготування пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Тісто розділити на дві частини. Першу частину розкачати тонко й викласти у форму для випікання, формуючи бортики. Рівномірно розподілити начинку. Другу частину тіста розкачати, накрити зверху й защипнути краї. Поверхню змастити збитим яйцем і посипати кунжутом.

солоний пиріг з куркою та печерицями
Готовий пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати у розігрітій духовці при 180°C близько 40 хвилин, доки пиріг не стане рум’яним і ароматним. Перед подачею дати йому злегка охолонути.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів смачних пиріжків 

Простий рецепт пиріжків — тісто можна зберігати в холодильнику.

Швидкий рецепт пиріжків з капустою, які не треба ліпити — довго не черствіють. 

Вдалий рецепт пиріжків, для яких знадобиться склянка кефіру, за п'ять хвилин. 

Найсмачніші пиріжки з начинкою на пательні за старовинним рецептом від прабабусі.

