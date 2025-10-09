Пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки на кожен день

Пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки
Цей пиріг з куркою та грибами має все, що потрібно для домашнього затишку: хрустке листкове тісто, ніжну вершкову начинку та апетитний аромат. Готується легко, а результат — ресторанного рівня. Така страва точно стане фаворитом на вашій кухні.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- листкове дріжджове тісто — 500 г;
- куряче філе — 400 г;
- печериці — 200 г;
- цибуля — 1 шт.;
- вершки — 50 мл;
- твердий сир — 50–100 г;
- сіль, чорний перець, мускатний горіх — до свого смаку;
- яйце — для змащування;
- кунжут — для посипки.
Спосіб приготування
Куряче філе нарізати невеликими шматочками, цибулю подрібнити кубиками, а печериці нарізати скибочками.
На сковороді розігріти трохи олії, обсмажити цибулю до м’якості. Потім додати курку та смажити до рум’яного кольору.
Додати гриби, посолити, поперчити, всипати дрібку мускатного горіха. Готувати до моменту, поки печериці не пустять сік і не стануть м’якими.
Влити вершки, перемішати й тушкувати ще кілька хвилин, щоб соус став густим. Додати натертий сир, перемішати й дати охолонути — начинка повинна бути ніжною та ароматною.
Тісто розділити на дві частини. Першу частину розкачати тонко й викласти у форму для випікання, формуючи бортики. Рівномірно розподілити начинку. Другу частину тіста розкачати, накрити зверху й защипнути краї. Поверхню змастити збитим яйцем і посипати кунжутом.
Випікати у розігрітій духовці при 180°C близько 40 хвилин, доки пиріг не стане рум’яним і ароматним. Перед подачею дати йому злегка охолонути.
