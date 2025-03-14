Пиріжки на сніданок — тісто можна зберігати в холодильнику до 3 днів і смажити, коли зручно

Пиріжки на сніданок — тісто можна зберігати в холодильнику
Домашні пиріжки з хрусткою скоринкою та ніжним тістом, яке можна заготовити наперед. Ідеальний варіант для швидкого сніданку чи перекусу. Зберігайте в холодильнику і смажте, коли захочеться.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- вода — 320 мл.;
- сіль — дрібка;
- цукор — 1 ст. л.;
- олія — 5 ст. л.;
- борошно — 400–420 г;
- сухі дріжджі — 7 г (1 ст. л.).
Спосіб приготування
Борошно просіяти, змішати з сухими дріжджами. У глибоку миску влити теплу воду, додати сіль, цукор, 4 ст. л. олії, перемішати.
Поступово додати борошно, замішати м’яке, злегка липке тісто. Додатково може знадобитися ще 20 г борошна. Тісто має добре тримати форму.
Змастити тісто 1 ст. л. олії, перекласти в пакет або миску, накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник мінімум на 40 хвилин. Тісто можна зберігати до 3–4 годин або навіть залишити на ніч.
Готове тісто розділити на 15 частин по 50 г кожна. Розкачати кожну частину в невелику паляничку, викласти начинку (густе яблучне повидло), сформувати пиріжки овальної форми.
У сковороду налити олію так, щоб пиріжки були занурені до середини.
Обсмажувати на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Готові пиріжки подавати теплими.
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