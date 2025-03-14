Пирожки на завтрак — тесто можно хранить в холодильнике до 3 дней и жарить, когда удобно

Пирожки на завтрак — тесто можно хранить в холодильнике
Домашние пирожки с хрустящей корочкой и нежным тестом, которое можно заготовить заранее. Идеальный вариант для быстрого завтрака или перекуса. Храните в холодильнике и жарьте, когда захочется.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- вода — 320 мл;
- соль — щепотка;
- сахар — 1 ст. л.;
- масло — 5 ст. л.;
- мука — 400-420 г;
- сухие дрожжи — 7 г (1 ст. л.).
Способ приготовления
Муку просеять, смешать с сухими дрожжами. В глубокую миску влить теплую воду, добавить соль, сахар, 4 ст. л. растительного масла, перемешать.
Постепенно добавить муку, замешать мягкое, слегка липкое тесто. Дополнительно может понадобиться еще 20 г муки. Тесто должно хорошо держать форму.
Смазать тесто 1 ст. л. масла, переложить в пакет или миску, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на 40 минут. Тесто можно хранить до 3-4 часов или даже оставить на ночь.
Готовое тесто разделить на 15 частей по 50 г каждая. Раскатать каждую часть в небольшую лепешку, выложить начинку (густое яблочное повидло), сформировать пирожки овальной формы.
В сковороду налить масло так, чтобы пирожки были погружены до середины.
Обжаривать на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Готовые пирожки подавать теплыми.
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