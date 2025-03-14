Пирожки на завтрак — тесто можно хранить в холодильнике до 3 дней и жарить, когда удобно

Пирожки на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Домашние пирожки с хрустящей корочкой и нежным тестом, которое можно заготовить заранее. Идеальный вариант для быстрого завтрака или перекуса. Храните в холодильнике и жарьте, когда захочется.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

вода — 320 мл;

соль — щепотка;

сахар — 1 ст. л.;

масло — 5 ст. л.;

мука — 400-420 г;

сухие дрожжи — 7 г (1 ст. л.).

Способ приготовления

Муку просеять, смешать с сухими дрожжами. В глубокую миску влить теплую воду, добавить соль, сахар, 4 ст. л. растительного масла, перемешать.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Постепенно добавить муку, замешать мягкое, слегка липкое тесто. Дополнительно может понадобиться еще 20 г муки. Тесто должно хорошо держать форму.

Растительное масло. Фото: smachnenke.com.ua

Смазать тесто 1 ст. л. масла, переложить в пакет или миску, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на 40 минут. Тесто можно хранить до 3-4 часов или даже оставить на ночь.

Тесто в пакете. Фото: smachnenke.com.ua

Готовое тесто разделить на 15 частей по 50 г каждая. Раскатать каждую часть в небольшую лепешку, выложить начинку (густое яблочное повидло), сформировать пирожки овальной формы.

Приготовление пирожков. Фото: smachnenke.com.ua

В сковороду налить масло так, чтобы пирожки были погружены до середины.

Добавление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Обжаривать на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Пирожки на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Готовые пирожки подавать теплыми.

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