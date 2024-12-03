Швидке хачапурі до сніданку — простий рецепт з молоком та борошном.

Хачапурі до сніданку. Фото: smachnenke.com.ua

Шукаєте швидкий і смачний сніданок? Хачапурі, приготовані з молоком та борошном, ідеально підходять для ранкової трапези. Легко і смачно — готуйте прямо зараз.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

борошно — 1 склянка;

молоко — 1 склянка;

сир сулугуні — 300 г;

масло вершкове — 30 г.

Спосіб приготування

Збиваємо яйце, можна віночком чи міксером, з’єднуємо з молоком та добре перемішуємо. Борошно просіюємо і змішуємо з молоком та яйцем, вимішуємо в однорідну масу без грудочок.

Сирні хачапурі. Фото: smachnenke.com.ua

Натираємо сулугуні на тертці, додаємо в масу його і добре все перемішуємо. Вершковим маслом змащуємо сковороду. Виливаємо тісто і обсмажуємо млинці – хачапурі із двох боків до золотистої скоринки.

Подавати можна з різними соусами, сметанним, наприклад. Такі хачапурі — це чудовий варіант сніданку.

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