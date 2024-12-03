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Хачапурі до сніданку — знадобиться 1 склянка молока та борошна

3 грудня 2024 06:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Швидке хачапурі до сніданку — простий рецепт з молоком та борошном.
Хачапурі до сніданку. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте швидкий і смачний сніданок? Хачапурі, приготовані з молоком та борошном, ідеально підходять для ранкової трапези. Легко і смачно — готуйте прямо зараз.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 1 склянка;
  • молоко — 1 склянка;
  • сир сулугуні — 300 г;
  • масло вершкове — 30 г.

Спосіб приготування

Збиваємо яйце, можна віночком чи міксером, з’єднуємо з молоком та добре перемішуємо. Борошно просіюємо і змішуємо з молоком та яйцем, вимішуємо в однорідну масу без грудочок.

рецепт хачапурі на сніданок
Сирні хачапурі. Фото: smachnenke.com.ua

Натираємо сулугуні на тертці, додаємо в масу його і добре все перемішуємо. Вершковим маслом змащуємо сковороду. Виливаємо тісто і обсмажуємо млинці – хачапурі із двох боків до золотистої скоринки.

Подавати можна з різними соусами, сметанним, наприклад. Такі хачапурі — це чудовий варіант сніданку.

Раніше ми писали про лінивий хачапурі із сиром на сковороді за простим рецептом — ідеально до сніданку.

Також ми розповідали про приготування лінивого хачапурі на сковороді — 10 хвилин, і смачний сніданок готовий.

Ще ми писали про хачапурі на сирному тісті з низькою калорійністю — спробуйте на сніданок.

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