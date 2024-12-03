Швидке хачапурі до сніданку — простий рецепт з молоком та борошном.

Хачапурі до сніданку — знадобиться 1 склянка молока та борошна
Шукаєте швидкий і смачний сніданок? Хачапурі, приготовані з молоком та борошном, ідеально підходять для ранкової трапези. Легко і смачно — готуйте прямо зараз.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 1 склянка;
- молоко — 1 склянка;
- сир сулугуні — 300 г;
- масло вершкове — 30 г.
Спосіб приготування
Збиваємо яйце, можна віночком чи міксером, з’єднуємо з молоком та добре перемішуємо. Борошно просіюємо і змішуємо з молоком та яйцем, вимішуємо в однорідну масу без грудочок.
Натираємо сулугуні на тертці, додаємо в масу його і добре все перемішуємо. Вершковим маслом змащуємо сковороду. Виливаємо тісто і обсмажуємо млинці – хачапурі із двох боків до золотистої скоринки.
Подавати можна з різними соусами, сметанним, наприклад. Такі хачапурі — це чудовий варіант сніданку.
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