Быстрое хачапури к завтраку – простой рецепт с молоком и мукой.

Хачапури к завтраку. Фото: smachnenke.com.ua

Ищете быстрый и вкусный завтрак ? Хачапури, приготовленные с молоком и мукой, идеально подходят для утренней трапезы. Легко и вкусно — готовьте прямо сейчас.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

мука — 1 стакан;

молоко — 1 стакан;

сыр сулугуни — 300 г;

масло сливочное — 30 г.

Способ приготовления

Взбиваем яйцо, можно венчиком или миксером, соединяем с молоком и хорошо перемешиваем. Муку просеиваем и смешиваем с молоком и яйцом, вымешиваем в однородную массу без комочков.

Сырные хачапури. Фото: smachnenke.com.ua

Натираем сулугуни на терке, добавляем в массу его и хорошо все перемешиваем. Сливочным маслом смазываем сковороду. Выливаем тесто и обжариваем блины — хачапури с двух сторон до золотистой корочки.

Подавать можно с разными соусами, сметанными, например. Такие хачапури — это отличный вариант завтрака.

Раньше мы писали о ленивом хачапуре с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.

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