Быстрое хачапури к завтраку – простой рецепт с молоком и мукой.

Хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки
Ищете быстрый и вкусный завтрак ? Хачапури, приготовленные с молоком и мукой, идеально подходят для утренней трапезы. Легко и вкусно — готовьте прямо сейчас.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 1 стакан;
- молоко — 1 стакан;
- сыр сулугуни — 300 г;
- масло сливочное — 30 г.
Способ приготовления
Взбиваем яйцо, можно венчиком или миксером, соединяем с молоком и хорошо перемешиваем. Муку просеиваем и смешиваем с молоком и яйцом, вымешиваем в однородную массу без комочков.
Натираем сулугуни на терке, добавляем в массу его и хорошо все перемешиваем. Сливочным маслом смазываем сковороду. Выливаем тесто и обжариваем блины — хачапури с двух сторон до золотистой корочки.
Подавать можно с разными соусами, сметанными, например. Такие хачапури — это отличный вариант завтрака.
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