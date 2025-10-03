Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Смажені пиріжки з картоплею — найсмачніший домашній рецепт

Смажені пиріжки з картоплею — найсмачніший домашній рецепт

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 14:44
Смажені пиріжки з картоплею — найсмачніший домашній рецепт на сковороді
Смажені пиріжки з картоплею. Фото: smakuiemo.com.ua

Смажені пиріжки з картоплею — це страва, яка завжди нагадує про домашній затишок і тепло. Пишне дріжджове тісто, ніжна ароматна начинка з картоплі та золотиста скоринка роблять їх справжнім фаворитом родинних вечерь. Готуються просто, а смакують завжди неймовірно.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • вода тепла — 400 мл.;
  • дріжджі свіжі — 21 г;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • борошно — 700 г (+ для підсипання);
  • сіль — 1 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • олія — 50 г (+ для смаження).

Для начинки:

  • картопля — 500–600 г (відварена);
  • кріп свіжий — до свого смаку;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Спершу приготувати опару: у теплій воді розчинити цукор і дріжджі, додати кілька ложок борошна, перемішати й залишити під плівкою на 15 хвилин. Коли на поверхні з’являться пухирці, можна замішувати тісто.

рецепт пиріжків
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибоку миску всипати частину борошна, додати сіль, влити опару, олію та яйце. Замісити м’яке еластичне тісто, використавши решту борошна. Викласти його у змащену олією миску, накрити плівкою й залишити в теплому місці на 30–40 хвилин, щоб піднялося. Для начинки відварену картоплю розім’яти до пюре, додати дрібно нарізаний кріп і трішки солі.

рецепт пиріжків з картоплею
Тісто та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Тісто поділити на 12 частин, з кожної сформувати коржик, покласти начинку всередину й добре защипнути краї. Сформовані пиріжки обсмажити на розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки.

рецепт пиріжків на сковороді
Пиріжки на пательні. Фото: smakuiemo.com.u

Готові пиріжки виходять пухкі, м’які всередині й з апетитною хрусткою скоринкою. Справжня класика домашньої кухні.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів смачних пиріжків 

Простий рецепт пиріжків — тісто можна зберігати в холодильнику.

Швидкий рецепт пиріжків з капустою, які не треба ліпити — довго не черствіють. 

Вдалий рецепт пиріжків, для яких знадобиться склянка кефіру, за п'ять хвилин. 

Найсмачніші пиріжки з начинкою на пательні за старовинним рецептом від прабабусі.

картопля рецепт Українська кухня пиріжки пиріжки на сковороді
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації