Смажені пиріжки з картоплею — найсмачніший домашній рецепт на сковороді

Смажені пиріжки з картоплею. Фото: smakuiemo.com.ua

Смажені пиріжки з картоплею — це страва, яка завжди нагадує про домашній затишок і тепло. Пишне дріжджове тісто, ніжна ароматна начинка з картоплі та золотиста скоринка роблять їх справжнім фаворитом родинних вечерь. Готуються просто, а смакують завжди неймовірно.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

вода тепла — 400 мл.;

дріжджі свіжі — 21 г;

цукор — 1 ч. л.;

борошно — 700 г (+ для підсипання);

сіль — 1 ч. л.;

яйце — 1 шт.;

олія — 50 г (+ для смаження).

Для начинки:

картопля — 500–600 г (відварена);

кріп свіжий — до свого смаку;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Спершу приготувати опару: у теплій воді розчинити цукор і дріжджі, додати кілька ложок борошна, перемішати й залишити під плівкою на 15 хвилин. Коли на поверхні з’являться пухирці, можна замішувати тісто.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибоку миску всипати частину борошна, додати сіль, влити опару, олію та яйце. Замісити м’яке еластичне тісто, використавши решту борошна. Викласти його у змащену олією миску, накрити плівкою й залишити в теплому місці на 30–40 хвилин, щоб піднялося. Для начинки відварену картоплю розім’яти до пюре, додати дрібно нарізаний кріп і трішки солі.

Тісто та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Тісто поділити на 12 частин, з кожної сформувати коржик, покласти начинку всередину й добре защипнути краї. Сформовані пиріжки обсмажити на розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки.

Пиріжки на пательні. Фото: smakuiemo.com.u

Готові пиріжки виходять пухкі, м’які всередині й з апетитною хрусткою скоринкою. Справжня класика домашньої кухні.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів смачних пиріжків

Простий рецепт пиріжків — тісто можна зберігати в холодильнику.

Швидкий рецепт пиріжків з капустою, які не треба ліпити — довго не черствіють.

Вдалий рецепт пиріжків, для яких знадобиться склянка кефіру, за п'ять хвилин.

Найсмачніші пиріжки з начинкою на пательні за старовинним рецептом від прабабусі.