Смажені пиріжки з картоплею — найсмачніший домашній рецепт на сковороді

Смажені пиріжки з картоплею — найсмачніший домашній рецепт
Смажені пиріжки з картоплею — це страва, яка завжди нагадує про домашній затишок і тепло. Пишне дріжджове тісто, ніжна ароматна начинка з картоплі та золотиста скоринка роблять їх справжнім фаворитом родинних вечерь. Готуються просто, а смакують завжди неймовірно.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- вода тепла — 400 мл.;
- дріжджі свіжі — 21 г;
- цукор — 1 ч. л.;
- борошно — 700 г (+ для підсипання);
- сіль — 1 ч. л.;
- яйце — 1 шт.;
- олія — 50 г (+ для смаження).
Для начинки:
- картопля — 500–600 г (відварена);
- кріп свіжий — до свого смаку;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування
Спершу приготувати опару: у теплій воді розчинити цукор і дріжджі, додати кілька ложок борошна, перемішати й залишити під плівкою на 15 хвилин. Коли на поверхні з’являться пухирці, можна замішувати тісто.
У глибоку миску всипати частину борошна, додати сіль, влити опару, олію та яйце. Замісити м’яке еластичне тісто, використавши решту борошна. Викласти його у змащену олією миску, накрити плівкою й залишити в теплому місці на 30–40 хвилин, щоб піднялося. Для начинки відварену картоплю розім’яти до пюре, додати дрібно нарізаний кріп і трішки солі.
Тісто поділити на 12 частин, з кожної сформувати коржик, покласти начинку всередину й добре защипнути краї. Сформовані пиріжки обсмажити на розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки.
Готові пиріжки виходять пухкі, м’які всередині й з апетитною хрусткою скоринкою. Справжня класика домашньої кухні.
