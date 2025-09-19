Рецепт пухких смажених пиріжків зі сливами — смак дитинства на вашому столі

Пухкі смажені пиріжки зі сливами — смачно як у дитинстві
Ці пухкі смажені пиріжки зі сливами повертають у безтурботне дитинство. М’яке тісто обіймає солодку і соковиту начинку, а аромат, що наповнює кухню, дарує тепло і затишок. Легкі у приготуванні, вони стануть улюбленою стравою на сніданок або полудень. Кожен шматочок немов маленьке свято, яке хочеться смакувати знову і знову.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Українська Кухня Кращі Традиції.
Вам знадобиться:
- кефір — 500 мл;
- цукор — 2 ст. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- сіль — ½ ч. л.;
- борошно — 650–700 г;
- сливи — до свого смаку;
- цукор для начинки;
- олія для смаження;
- паперові рушники — для зняття зайвого жиру.
Спосіб приготування
У глибокій мисці змішати кефір, цукор, соду та сіль. Постійно помішуючи, поступово додати просіяне борошно, замісити м’яке тісто, що трохи липне до рук.
Сливи розрізати навпіл і видалити кісточки, за необхідності трохи присипати цукром. Тісто розділити на невеликі шматочки, розкачати у коржі, викласти начинку зі слив і защипати краї.
Розігріти олію на сковороді та обсмажувати пиріжки до золотистої скоринки з обох боків. Готові пиріжки викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів смачних пиріжків
Простий рецепт пиріжків — тісто можна зберігати в холодильнику.
Швидкий рецепт пиріжків з капустою, які не треба ліпити — довго не черствіють.
Вдалий рецепт пиріжків, для яких знадобиться склянка кефіру, за п'ять хвилин.
Найсмачніші пиріжки з начинкою на пательні за старовинним рецептом від прабабусі.
Читайте Новини.LIVE!