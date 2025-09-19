Відео
Пухкі смажені пиріжки зі сливами — смачно як у дитинстві

19 вересня 2025 15:04
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Рецепт пухких смажених пиріжків зі сливами — смак дитинства на вашому столі
Пиріжки зі сливами. Фото: кадр з відео
Ці пухкі смажені пиріжки зі сливами повертають у безтурботне дитинство. М’яке тісто обіймає солодку і соковиту начинку, а аромат, що наповнює кухню, дарує тепло і затишок. Легкі у приготуванні, вони стануть улюбленою стравою на сніданок або полудень. Кожен шматочок немов маленьке свято, яке хочеться смакувати знову і знову.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Українська Кухня Кращі Традиції

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кефір — 500 мл;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • борошно — 650–700 г;
  • сливи — до свого смаку;
  • цукор для начинки;
  • олія для смаження;
  • паперові рушники — для зняття зайвого жиру.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати кефір, цукор, соду та сіль. Постійно помішуючи, поступово додати просіяне борошно, замісити м’яке тісто, що трохи липне до рук.

рецепт пиріжків зі сливами
Цукор і тісто. Фото: кадр з відео

Сливи розрізати навпіл і видалити кісточки, за необхідності трохи присипати цукром. Тісто розділити на невеликі шматочки, розкачати у коржі, викласти начинку зі слив і защипати краї.

рецепт смажених пиріжків зі сливами
Смажені пиріжки. Фото: кадр з відео

Розігріти олію на сковороді та обсмажувати пиріжки до золотистої скоринки з обох боків. Готові пиріжки викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів смачних пиріжків 

Простий рецепт пиріжків — тісто можна зберігати в холодильнику.

Швидкий рецепт пиріжків з капустою, які не треба ліпити — довго не черствіють. 

Вдалий рецепт пиріжків, для яких знадобиться склянка кефіру, за п'ять хвилин. 

Найсмачніші пиріжки з начинкою на пательні за старовинним рецептом від прабабусі.

десерт рецепт тісто пиріжки слива
