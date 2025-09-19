Рецепт пухких смажених пиріжків зі сливами — смак дитинства на вашому столі

Пиріжки зі сливами. Фото: кадр з відео

Ці пухкі смажені пиріжки зі сливами повертають у безтурботне дитинство. М’яке тісто обіймає солодку і соковиту начинку, а аромат, що наповнює кухню, дарує тепло і затишок. Легкі у приготуванні, вони стануть улюбленою стравою на сніданок або полудень. Кожен шматочок немов маленьке свято, яке хочеться смакувати знову і знову.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Українська Кухня Кращі Традиції.

Вам знадобиться:

кефір — 500 мл;

цукор — 2 ст. л.;

сода — 1 ч. л.;

сіль — ½ ч. л.;

борошно — 650–700 г;

сливи — до свого смаку;

цукор для начинки;

олія для смаження;

паперові рушники — для зняття зайвого жиру.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати кефір, цукор, соду та сіль. Постійно помішуючи, поступово додати просіяне борошно, замісити м’яке тісто, що трохи липне до рук.

Цукор і тісто. Фото: кадр з відео

Сливи розрізати навпіл і видалити кісточки, за необхідності трохи присипати цукром. Тісто розділити на невеликі шматочки, розкачати у коржі, викласти начинку зі слив і защипати краї.

Смажені пиріжки. Фото: кадр з відео

Розігріти олію на сковороді та обсмажувати пиріжки до золотистої скоринки з обох боків. Готові пиріжки викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

